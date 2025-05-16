В Украине снова могут ввести бумажные листы нетрудоспособности — что известно

Медицинский работник в больнице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13062, который должен изменить правила выдачи и проверки больничных. За проголосовали 247 народных депутатов. Документ содержит ряд важных изменений для украинцев, которые претендуют на выплаты в период болезни.

О том, что в Украине хотят вернуть бумажные листы нетрудоспособности, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Какие изменения готовят украинцам

Инициаторами законопроекта стали Давид Арахамия, Галина Третьякова и другие парламентарии. Его основная цель — сделать процедуру оформления больничных более прозрачной и удобной как для пациентов, так и для органов контроля. В частности, в документе предлагается:

Ввести четкий механизм проверки больничных и подтверждающих документов. Уточнить порядок возврата средств, если будет доказано, что больничный выдали без достаточных оснований. Разрешить использовать бумажные больничные во время военного положения и еще 3 месяца после его завершения. Предоставить врачам право выдавать бумажные больничные, если временно нет доступа к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Также отмечается, что проверять медицинские заключения смогут только специалисты, имеющие соответствующее образование и опыт. Авторы законопроекта отмечают, что эти изменения помогут лучше защитить права застрахованных украинцев и избежать злоупотреблений в сфере социального страхования.

Ранее мы писали, что, чтобы получить больничные по совместительству, работник должен подать ключевой документ — без него работодатель не сможет определить общий доход за расчетный период. Из-за ошибки или отсутствия бумаг выплата может быть потеряна.

Также мы рассказывали, что безработные украинцы могут обратиться за государственной помощью — в центре занятости или онлайн. Выплаты (разовые или ежемесячные) предоставляют как застрахованным, так и незастрахованным лицам, если они официально признаны безработными.