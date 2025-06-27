Реальные запросы — за какую зарплату готовы работать украинцы

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Около 80% безработных украинцев при поиске работы указывают, что готовы работать менее чем за 20 тыс. грн. Однако половина из них хотят получать такую зарплату за неполный рабочий день.

Такие данные привела председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова во время конференции "Кадры решают: новая архитектура экономики восстановления", пишет "Укринформ".

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Какие зарплаты хотят получать украинцы

"Когда мы задавали вопрос безработным, что для них наиболее важно в трудоустройстве, зарплата выходила на первое место. А потом мы спросили, за какую зарплату они готовы пойти работать? И получили такие данные: 80% готовы и хотят работать меньше чем за 20 тыс. грн. Только 20% среди опрошенных указали желаемый уровень оплаты труда более 20 тыс. грн", — отметила Колесникова.

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При этом она акцентировала, что реальная средняя заработная плата, по данным Пенсионного фонда Украины на сентябрь 2024 года, когда проводился опрос, составляла 18 021 грн. Тогда как средняя зарплата по вакансиям в начале этого года была на уровне 22 500 грн. И по результатам опроса, 35% работодателей планируют повышать заработную плату своим работникам в текущем году.

Какую работу ищут

Также Колесникова добавила, что, по данным исследования "Оценка рынка труда Украины 2024-2025" от Государственной службы занятости, только 56% безработных выразили готовность работать полный рабочий день, тогда как 94% работодателей нужны работники на весь день.

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По ее словам, неожиданно невысокой оказалась доля безработных, которые ищут именно дистанционную работу, несмотря на то, что сейчас для такой формы создана законодательная основа.

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