СРСР не визнавав ці професії важливими — що змінилось після 1991 року

Зараз без них не обійтись — якими професіями нехтували в СРСР
У Радянському Союзі найбільше поважали робітничі професії — слюсарів, токарів, будівельників. А ось юристи, бухгалтери, журналісти чи програмісти мали невеликі доходи й не вважалися престижними.
Про те, які професії часів СРСР не були популярними та "вистрілили" лише після його розпаду, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Які професії стали популярними лише після краху Союзу
Престиж деяких професій різко змінився з розпадом СРСР. Поява ринкової економіки, приватного бізнесу та конкуренції зробила популярними зовсім інші напрямки діяльності. Те, що раніше було "другорядним", раптом стало дуже потрібним. Йдеться про таких фахівців:
- Банківські працівники
У радянських банках кар’єрного росту майже не було. Але з появою комерційних банків ситуація кардинально змінилася. Навіть працівники середньої ланки мали високі зарплати — за рахунок операцій з валютою, кредитами та цінними паперами.
- Журналісти отримали свободу й повагу
У СРСР журналісти працювали під наглядом цензорів. Зі свободою слова вони почали писати про важливі теми, робити розслідування, запускати авторські проєкти. З’явилися незалежні ЗМІ, нові програми, а журналісти здобули вплив і повагу суспільства.
- Програмісти вийшли з тіні
У СРСР ІТ-спеціалісти працювали переважно в оборонці. Після 1991 року комп’ютери почали масово з’являтися в офісах, і програмісти стали надзвичайно потрібними скрізь. Дехто навіть відкрив власні ІТ-компанії чи вийшов на міжнародний ринок.
- Без юристів стало не обійтись
У 90-х з’явилося багато нових законів, бізнес-контрактів та угод, і саме юристи допомагали бізнесу не заплутатись у юридичних тонкощах. Найкращі фахівці заробляли стільки, що могли купити квартиру без іпотеки й швидко здобули авторитет серед підприємців.
- Бухгалтери — запорука успішного бізнесу
Раніше це була "непомітна" професія, але з переходом до нової економіки все змінилося. Від грамотного бухгалтера залежала фінансова стабільність фірми, податки та витрати. Особливо високо цінувалися ті, хто працював одночасно з кількома компаніями.
- Нотаріуси отримали престиж
Раніше нотаріальні послуги надавали тільки державні структури. А з появою приватної практики ця сфера стала однією з найприбутковіших у юридичному середовищі. Оформлення спадщини, угод з нерухомістю, обмежена кількість ліцензій — усе це зробило нотаріусів дуже впливовими.
Тож після розпаду СРСР ринок докорінно змінив уявлення про престиж професій. На перший план вийшли не фізична праця, а знання, навички й здатність швидко адаптуватися до нових умов.
Раніше ми писали, що якщо ви колись заходили в хрущовку чи інший типовий радянський будинок, напевно звертали увагу, що двері там завжди відкриваються всередину. Сьогодні це виглядає незручно, а іноді навіть небезпечно, але в ті часи на це були свої причини.
Також ми розповідали, що колекціонери охоче купують радянські антикварні речі на онлайн-аукціонах, часто за великі суми. Нумізмати особливо цінують монети віком понад сто років і готові платити тисячі гривень за рідкісні екземпляри.
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