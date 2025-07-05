СРСР не визнавав ці професії важливими — що змінилось після 1991 року

Люди в черзі біля вантажівки. Фото: Freepik

У Радянському Союзі найбільше поважали робітничі професії — слюсарів, токарів, будівельників. А ось юристи, бухгалтери, журналісти чи програмісти мали невеликі доходи й не вважалися престижними.

Про те, які професії часів СРСР не були популярними та "вистрілили" лише після його розпаду, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Престиж деяких професій різко змінився з розпадом СРСР. Поява ринкової економіки, приватного бізнесу та конкуренції зробила популярними зовсім інші напрямки діяльності. Те, що раніше було "другорядним", раптом стало дуже потрібним. Йдеться про таких фахівців:

Банківські працівники

У радянських банках кар’єрного росту майже не було. Але з появою комерційних банків ситуація кардинально змінилася. Навіть працівники середньої ланки мали високі зарплати — за рахунок операцій з валютою, кредитами та цінними паперами.

Журналісти отримали свободу й повагу

У СРСР журналісти працювали під наглядом цензорів. Зі свободою слова вони почали писати про важливі теми, робити розслідування, запускати авторські проєкти. З’явилися незалежні ЗМІ, нові програми, а журналісти здобули вплив і повагу суспільства.

Програмісти вийшли з тіні

У СРСР ІТ-спеціалісти працювали переважно в оборонці. Після 1991 року комп’ютери почали масово з’являтися в офісах, і програмісти стали надзвичайно потрібними скрізь. Дехто навіть відкрив власні ІТ-компанії чи вийшов на міжнародний ринок.

Без юристів стало не обійтись

У 90-х з’явилося багато нових законів, бізнес-контрактів та угод, і саме юристи допомагали бізнесу не заплутатись у юридичних тонкощах. Найкращі фахівці заробляли стільки, що могли купити квартиру без іпотеки й швидко здобули авторитет серед підприємців.

Бухгалтери — запорука успішного бізнесу

Раніше це була "непомітна" професія, але з переходом до нової економіки все змінилося. Від грамотного бухгалтера залежала фінансова стабільність фірми, податки та витрати. Особливо високо цінувалися ті, хто працював одночасно з кількома компаніями.

Нотаріуси отримали престиж

Раніше нотаріальні послуги надавали тільки державні структури. А з появою приватної практики ця сфера стала однією з найприбутковіших у юридичному середовищі. Оформлення спадщини, угод з нерухомістю, обмежена кількість ліцензій — усе це зробило нотаріусів дуже впливовими.

Тож після розпаду СРСР ринок докорінно змінив уявлення про престиж професій. На перший план вийшли не фізична праця, а знання, навички й здатність швидко адаптуватися до нових умов.

Раніше ми писали, що якщо ви колись заходили в хрущовку чи інший типовий радянський будинок, напевно звертали увагу, що двері там завжди відкриваються всередину. Сьогодні це виглядає незручно, а іноді навіть небезпечно, але в ті часи на це були свої причини.

Також ми розповідали, що колекціонери охоче купують радянські антикварні речі на онлайн-аукціонах, часто за великі суми. Нумізмати особливо цінують монети віком понад сто років і готові платити тисячі гривень за рідкісні екземпляри.