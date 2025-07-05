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Главная Экономика Сейчас не обойтись — какими профессиями пренебрегали в СССР

Сейчас не обойтись — какими профессиями пренебрегали в СССР

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 18:10
СССР не признавал эти профессии важными — что изменилось после 1991 года
Люди в очереди возле грузовика. Фото: Freepik

В Советском Союзе больше всего уважали рабочие профессии — слесарей, токарей, строителей. А вот юристы, бухгалтеры, журналисты или программисты имели небольшие доходы и не считались престижными.

О том, какие профессии времен СССР не были популярными и "выстрелили" только после его распада, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Престиж некоторых профессий резко изменился с распадом СССР. Появление рыночной экономики, частного бизнеса и конкуренции сделало популярными совсем другие направления деятельности. То, что раньше было "второстепенным", вдруг стало очень нужным. Речь идет о таких специалистах:

  • Банковские работники

В советских банках карьерного роста почти не было. Но с появлением коммерческих банков ситуация кардинально изменилась. Даже работники среднего звена имели высокие зарплаты — за счет операций с валютой, кредитами и ценными бумагами.

  • Журналисты получили свободу и уважение

В СССР журналисты работали под наблюдением цензоров. Со свободой слова они начали писать о важных темах, делать расследования, запускать авторские проекты. Появились независимые СМИ, новые программы, а журналисты получили влияние и уважение общества.

  • Программисты вышли из тени

В СССР ІТ-специалисты работали преимущественно в оборонке. После 1991 года компьютеры начали массово появляться в офисах, и программисты стали чрезвычайно востребованными везде. Некоторые даже открыли собственные ИТ-компании или вышли на международный рынок.

  • Без юристов стало не обойтись

В 90-х появилось много новых законов, бизнес-контрактов и соглашений, и именно юристы помогали бизнесу не запутаться в юридических тонкостях. Лучшие специалисты зарабатывали столько, что могли купить квартиру без ипотеки и быстро завоевали авторитет среди предпринимателей.

  • Бухгалтеры — залог успешного бизнеса

Раньше это была "незаметная" профессия, но с переходом к новой экономике все изменилось. От грамотного бухгалтера зависела финансовая стабильность фирмы, налоги и расходы. Особенно высоко ценились те, кто работал одновременно с несколькими компаниями.

  • Нотариусы получили престиж

Раньше нотариальные услуги предоставляли только государственные структуры. А с появлением частной практики эта сфера стала одной из самых прибыльных в юридической среде. Оформление наследства, сделок с недвижимостью, ограниченное количество лицензий — все это сделало нотариусов очень влиятельными.

Поэтому после распада СССР рынок в корне изменил представление о престиже профессий. На первый план вышли не физический труд, а знания, навыки и способность быстро адаптироваться к новым условиям.

Ранее мы писали, что если вы когда-то заходили в хрущевку или другой типичный советский дом, наверняка обращали внимание, что двери там всегда открываются внутрь. Сегодня это выглядит не удобно, а иногда даже опасно, но в те времена на это были свои причины.

Также мы рассказывали, что коллекционеры охотно покупают советские антикварные вещи на онлайн-аукционах, часто за большие суммы. Нумизматы особенно ценят монеты возрастом более ста лет и готовы платить тысячи гривен за редкие экземпляры.

зарплаты работа СССР профессии рынок труда карьера
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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