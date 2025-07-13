Зарплата как у программиста — какая странная работа приносит хороший доход

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Большинство украинцев стремятся найти работу, которая обеспечит стабильный доход. Но иногда наиболее прибыльными оказываются профессии, о которых почти никто не слышал.

О том, какие малоизвестные профессии приносят хороший доход, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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О каких профессиях мало кто знает

Многие граждане Украины не знают, что существует ряд казалось бы странных, но вполне реальных вакансий, приносящих неплохие деньги:

Специалист по мониторингу летучих мышей

На Reddit пользователь поделился, что изучает поведение летучих мышей в городе — фиксирует их передвижения, определяет места скопления и составляет карты. Работа тихая, одинокая, но хорошо оплачиваемая. К тому же она способствует сохранению биоразнообразия.

Сборщик сосновых шишек

Это сезонная работа, заключающаяся в сборе шишек и извлечении из них семян для восстановления лесов. Платят около 100 долларов в час. Среди минусов — монотонность и смола, которая прилипает ко всему вокруг.

Дояр змей

Это редкая и немного странная профессия, которая может вызывать отвращение, но она очень важна. Люди, которые занимаются "дойкой" змей, аккуратно берут у них яд. Затем его исследуют в лабораториях и создают лекарства против укусов — противоядия. В США, по данным сайта ZipRecruiter, такие специалисты получают примерно 16 долларов в час, то есть около 2 800 долларов в месяц.

Эксперт по запахам

Казалось бы, зачем специалист, который оценивает ароматы. Но такие профессионалы нужны в производстве духов и пищевой промышленности. Они также участвуют в научных исследованиях. За рубежом эти специалисты могут зарабатывать от 200 до 400 тысяч гривен в месяц.

Дегустатор корма для животных

Да, есть люди, которые пробуют корм для кошек и собак — и получают за это деньги. Их задача — проверить вкус, текстуру и общие характеристики продукта. Зарплата — стартует от 50 тысяч гривен.

Профессиональный спящий

Существуют люди, которые получают деньги за то, что спят. Их нанимают для тестирования матрасов и подушек. Конкуренция большая, но работа — довольно комфортная и может приносить неплохой доход.

Эмпатический слушатель

Это новая, но все более популярная профессия. Эмпатические слушатели поддерживают людей, которые нуждаются в душевном разговоре. Зарплата зависит от количества клиентов, а предлагать услуги можно через различные сайты или фриланс-платформы.

Как видим, рынок труда постоянно меняется. Некоторые профессии могут казаться странными, но именно они способны приносить хороший доход и даже удовольствие. Поэтому натыкаясь на "нестандартные" вакансии, не стоит их игнорировать, довольно часто — это реальная работа с хорошей зарплатой.

Ранее мы писали, что во времена Советского Союза больше всего уважали представителей рабочих специальностей — в частности, строителей, токарей и слесарей. Зато такие специалисты, как юристы, бухгалтеры, журналисты или программисты, получали скромные доходы и не имели популярности.

Также мы рассказывали, что профессия водителя в СССР в целом не считалась престижной. Однако таксисты были исключением из этого правила — их деятельность значительно отличалась от типичных советских профессий и больше напоминала форму индивидуального заработка.