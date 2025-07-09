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Головна Економіка Середня зарплата в Україні — що змінилося у липні 2025

Середня зарплата в Україні — що змінилося у липні 2025

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 14:10
Середня зарплата в Україні у липні — що змінилося та де платять більше (інфографіка)
Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок праці в Україні продовжує розвиватися, попри виклики воєнного часу та нестабільну економічну ситуацію. Зокрема середня заробітна плата у липні 2025 року продовжує зростати. Однак цей процес відбувається нерівномірно — темпи зростання суттєво відрізняються залежно від регіону країни.

Новини.LIVE розповідають, як змінився рівень оплати праці в Україні, де платять найбільше та найменше. 

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Середня зарплата за регіонами України

У липні цього року, як свідчить статистика Work.ua, розрахована за даними з 191 545 вакансій, розміщених на порталі, становить 25 000 грн. Це на 22% більше, якщо порівнювати з липнем минулого року. Проте з червня 2025 року цей показник залишився незмінним. 

В розрізі регіонів України ситуація із зарплатами у липні така:

  • Київ — 30 000 грн (+23% за рік);
  • Львів — 26 300 грн (+19%);
  • Ужгород — 25 000 грн (+25%);
  • Дніпро — 24 000 грн (+20%);
  • Одеса — 24 000 грн (+20%);
  • Чернівці — 23 500 грн (+18%);
  • Івано-Франківськ — 23 000 грн (+15%);
  • Хмельницький — 22 500 грн (+22%);
  • Рівне — 22 500 грн (+25%);
  • Тернопіль — 22 500 грн (+18%);
  • Харків — 22 300 грн (+25%);
  • Вінниця — 22 000 грн (+22%);
  • Черкаси — 21 500 грн (+19%);
  • Луцьк — 21 500 грн (+23%);
  • Полтава — 21 000 грн (+20%);
  • Запоріжжя — 20 000 грн (+18%);
  • Житомир — 20 000 грн (+14%);
  • Миколаїв — 20 000 грн (+14%);
  • Кропивницький — 20 000 грн (+21%);
  • Чернігів — 19 500 грн (+18%);
  • Херсон — 19 000 грн (+13%);
  • Суми — 18 500 грн (+23%).
Зарплати Україна липень
Середні зарплати в Україні у липні 2025. Графіка: Новини.LIVE

Як змінилася середня зарплата за місяць

У більшості регіонів України рівень оплати праці зріс, якщо порівнювати з червнем 2025 року. Так, у Києві, Рівному, Тернополі, Вінниці, Луцьку, Полтаві, Кропивницькому, Херсоні та Сумах роботодавці пропонують в середньому на 500 грн більше, ніж місяць тому.

На 400 грн підвищилася середня зарплата в Одесі та Чернігові. У Львові та Харкові цей показник зріс на 300 грн за місяць. В Івано-Франківську — на 200 грн. 

Тоді як в Ужгороді, Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому, Черкасах, Запоріжжі, Житомирі та Миколаєві середня зарплата залишилася на тому ж рівні, що й була у червні.  

Раніше ми писали, що в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні.

Також дізнавайтеся, за яку зарплату готові працювати українці.

зарплати робота гроші доходи зарплатня
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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