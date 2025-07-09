Середня зарплата в Україні у липні — що змінилося та де платять більше (інфографіка)

Середня зарплата в Україні — що змінилося у липні 2025
Ринок праці в Україні продовжує розвиватися, попри виклики воєнного часу та нестабільну економічну ситуацію. Зокрема середня заробітна плата у липні 2025 року продовжує зростати. Однак цей процес відбувається нерівномірно — темпи зростання суттєво відрізняються залежно від регіону країни.
Новини.LIVE розповідають, як змінився рівень оплати праці в Україні, де платять найбільше та найменше.
Середня зарплата за регіонами України
У липні цього року, як свідчить статистика Work.ua, розрахована за даними з 191 545 вакансій, розміщених на порталі, становить 25 000 грн. Це на 22% більше, якщо порівнювати з липнем минулого року. Проте з червня 2025 року цей показник залишився незмінним.
В розрізі регіонів України ситуація із зарплатами у липні така:
- Київ — 30 000 грн (+23% за рік);
- Львів — 26 300 грн (+19%);
- Ужгород — 25 000 грн (+25%);
- Дніпро — 24 000 грн (+20%);
- Одеса — 24 000 грн (+20%);
- Чернівці — 23 500 грн (+18%);
- Івано-Франківськ — 23 000 грн (+15%);
- Хмельницький — 22 500 грн (+22%);
- Рівне — 22 500 грн (+25%);
- Тернопіль — 22 500 грн (+18%);
- Харків — 22 300 грн (+25%);
- Вінниця — 22 000 грн (+22%);
- Черкаси — 21 500 грн (+19%);
- Луцьк — 21 500 грн (+23%);
- Полтава — 21 000 грн (+20%);
- Запоріжжя — 20 000 грн (+18%);
- Житомир — 20 000 грн (+14%);
- Миколаїв — 20 000 грн (+14%);
- Кропивницький — 20 000 грн (+21%);
- Чернігів — 19 500 грн (+18%);
- Херсон — 19 000 грн (+13%);
- Суми — 18 500 грн (+23%).
Як змінилася середня зарплата за місяць
У більшості регіонів України рівень оплати праці зріс, якщо порівнювати з червнем 2025 року. Так, у Києві, Рівному, Тернополі, Вінниці, Луцьку, Полтаві, Кропивницькому, Херсоні та Сумах роботодавці пропонують в середньому на 500 грн більше, ніж місяць тому.
На 400 грн підвищилася середня зарплата в Одесі та Чернігові. У Львові та Харкові цей показник зріс на 300 грн за місяць. В Івано-Франківську — на 200 грн.
Тоді як в Ужгороді, Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому, Черкасах, Запоріжжі, Житомирі та Миколаєві середня зарплата залишилася на тому ж рівні, що й була у червні.
Раніше ми писали, що в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні.
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