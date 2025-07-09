Середня зарплата в Україні у липні — що змінилося та де платять більше (інфографіка)

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок праці в Україні продовжує розвиватися, попри виклики воєнного часу та нестабільну економічну ситуацію. Зокрема середня заробітна плата у липні 2025 року продовжує зростати. Однак цей процес відбувається нерівномірно — темпи зростання суттєво відрізняються залежно від регіону країни.

Новини.LIVE розповідають, як змінився рівень оплати праці в Україні, де платять найбільше та найменше.

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Середня зарплата за регіонами України

У липні цього року, як свідчить статистика Work.ua, розрахована за даними з 191 545 вакансій, розміщених на порталі, становить 25 000 грн. Це на 22% більше, якщо порівнювати з липнем минулого року. Проте з червня 2025 року цей показник залишився незмінним.

В розрізі регіонів України ситуація із зарплатами у липні така:

Київ — 30 000 грн (+23% за рік);

Львів — 26 300 грн (+19%);

Ужгород — 25 000 грн (+25%);

Дніпро — 24 000 грн (+20%);

Одеса — 24 000 грн (+20%);

Чернівці — 23 500 грн (+18%);

Івано-Франківськ — 23 000 грн (+15%);

Хмельницький — 22 500 грн (+22%);

Рівне — 22 500 грн (+25%);

Тернопіль — 22 500 грн (+18%);

Харків — 22 300 грн (+25%);

Вінниця — 22 000 грн (+22%);

Черкаси — 21 500 грн (+19%);

Луцьк — 21 500 грн (+23%);

Полтава — 21 000 грн (+20%);

Запоріжжя — 20 000 грн (+18%);

Житомир — 20 000 грн (+14%);

Миколаїв — 20 000 грн (+14%);

Кропивницький — 20 000 грн (+21%);

Чернігів — 19 500 грн (+18%);

Херсон — 19 000 грн (+13%);

Суми — 18 500 грн (+23%).

Середні зарплати в Україні у липні 2025. Графіка: Новини.LIVE

Як змінилася середня зарплата за місяць

У більшості регіонів України рівень оплати праці зріс, якщо порівнювати з червнем 2025 року. Так, у Києві, Рівному, Тернополі, Вінниці, Луцьку, Полтаві, Кропивницькому, Херсоні та Сумах роботодавці пропонують в середньому на 500 грн більше, ніж місяць тому.

На 400 грн підвищилася середня зарплата в Одесі та Чернігові. У Львові та Харкові цей показник зріс на 300 грн за місяць. В Івано-Франківську — на 200 грн.

Тоді як в Ужгороді, Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому, Черкасах, Запоріжжі, Житомирі та Миколаєві середня зарплата залишилася на тому ж рівні, що й була у червні.

Раніше ми писали, що в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні.

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