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Главная Экономика Средняя зарплата в Украине — что изменилось в июле 2025 года

Средняя зарплата в Украине — что изменилось в июле 2025 года

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:10
Средняя зарплата в Украине в июле — что изменилось и где платят больше (инфографика)
Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок труда в Украине продолжает развиваться, несмотря на вызовы военного времени и нестабильную экономическую ситуацию. В частности средняя заработная плата в июле 2025 года продолжает расти. Однако этот процесс происходит неравномерно — темпы роста существенно отличаются в зависимости от региона страны.

Новини.LIVE рассказывают, как изменился уровень оплаты труда в Украине, где платят больше и меньше всего.

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Средняя зарплата по регионам Украины

В июле этого года, как свидетельствует статистика Work.ua, рассчитанная по данным из 191 545 вакансий, размещенных на портале, составляет 25 000 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с июлем прошлого года. Однако с июня 2025 года этот показатель остался неизменным.

В разрезе регионов Украины ситуация с зарплатами в июле такая:

  • Киев — 30 000 грн (+23% за год);
  • Львов — 26 300 грн (+19%);
  • Ужгород — 25 000 грн (+25%);
  • Днепр — 24 000 грн (+20%);
  • Одесса — 24 000 грн (+20%);
  • Черновцы — 23 500 грн (+18%);
  • Ивано-Франковск — 23 000 грн (+15%);
  • Хмельницкий — 22 500 грн (+22%);
  • Ровно — 22 500 грн (+25%);
  • Тернополь — 22 500 грн (+18%);
  • Харьков — 22 300 грн (+25%);
  • Винница — 22 000 грн (+22%);
  • Черкассы — 21 500 грн (+19%);
  • Луцк — 21 500 грн (+23%);
  • Полтава — 21 000 грн (+20%);
  • Запорожье — 20 000 грн (+18%);
  • Житомир — 20 000 грн (+14%);
  • Николаев — 20 000 грн (+14%);
  • Кропивницкий — 20 000 грн (+21%);
  • Чернигов — 19 500 грн (+18%);
  • Херсон — 19 000 грн (+13%);
  • Сумы — 18 500 грн (+23%).
Зарплата Украина июль
Средние зарплаты в Украине в июле 2025. Графика: Новини.LIVE

Как изменилась средняя зарплата за месяц

В большинстве регионов Украины уровень оплаты труда вырос, если сравнивать с июнем 2025 года. Так, в Киеве, Ровно, Тернополе, Виннице, Луцке, Полтаве, Кропивницком, Херсоне и Сумах работодатели предлагают в среднем на 500 грн больше чем месяц назад.

На 400 грн повысилась средняя зарплата в Одессе и Чернигове. Во Львове и Харькове этот показатель вырос на 300 грн за месяц. В Ивано-Франковске — на 200 грн.

Тогда как в Ужгороде, Днепре, Черновцах, Хмельницком, Черкассах, Запорожье, Житомире и Николаеве средняя зарплата осталась на том же уровне, что и была в июне.

Ранее мы писали, что в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство прогнозирует рост средней зарплаты в Украине.

Также узнавайте, за какую зарплату готовы работать украинцы.

зарплаты работа деньги доходы зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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