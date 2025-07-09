Средняя зарплата в Украине в июле — что изменилось и где платят больше (инфографика)

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок труда в Украине продолжает развиваться, несмотря на вызовы военного времени и нестабильную экономическую ситуацию. В частности средняя заработная плата в июле 2025 года продолжает расти. Однако этот процесс происходит неравномерно — темпы роста существенно отличаются в зависимости от региона страны.

Новини.LIVE рассказывают, как изменился уровень оплаты труда в Украине, где платят больше и меньше всего.

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Средняя зарплата по регионам Украины

В июле этого года, как свидетельствует статистика Work.ua, рассчитанная по данным из 191 545 вакансий, размещенных на портале, составляет 25 000 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с июлем прошлого года. Однако с июня 2025 года этот показатель остался неизменным.

В разрезе регионов Украины ситуация с зарплатами в июле такая:

Киев — 30 000 грн (+23% за год);

Львов — 26 300 грн (+19%);

Ужгород — 25 000 грн (+25%);

Днепр — 24 000 грн (+20%);

Одесса — 24 000 грн (+20%);

Черновцы — 23 500 грн (+18%);

Ивано-Франковск — 23 000 грн (+15%);

Хмельницкий — 22 500 грн (+22%);

Ровно — 22 500 грн (+25%);

Тернополь — 22 500 грн (+18%);

Харьков — 22 300 грн (+25%);

Винница — 22 000 грн (+22%);

Черкассы — 21 500 грн (+19%);

Луцк — 21 500 грн (+23%);

Полтава — 21 000 грн (+20%);

Запорожье — 20 000 грн (+18%);

Житомир — 20 000 грн (+14%);

Николаев — 20 000 грн (+14%);

Кропивницкий — 20 000 грн (+21%);

Чернигов — 19 500 грн (+18%);

Херсон — 19 000 грн (+13%);

Сумы — 18 500 грн (+23%).

Средние зарплаты в Украине в июле 2025. Графика: Новини.LIVE

Как изменилась средняя зарплата за месяц

В большинстве регионов Украины уровень оплаты труда вырос, если сравнивать с июнем 2025 года. Так, в Киеве, Ровно, Тернополе, Виннице, Луцке, Полтаве, Кропивницком, Херсоне и Сумах работодатели предлагают в среднем на 500 грн больше чем месяц назад.

На 400 грн повысилась средняя зарплата в Одессе и Чернигове. Во Львове и Харькове этот показатель вырос на 300 грн за месяц. В Ивано-Франковске — на 200 грн.

Тогда как в Ужгороде, Днепре, Черновцах, Хмельницком, Черкассах, Запорожье, Житомире и Николаеве средняя зарплата осталась на том же уровне, что и была в июне.

Ранее мы писали, что в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство прогнозирует рост средней зарплаты в Украине.

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