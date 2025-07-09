Средняя зарплата в Украине в июле — что изменилось и где платят больше (инфографика)

Средняя зарплата в Украине — что изменилось в июле 2025 года
Рынок труда в Украине продолжает развиваться, несмотря на вызовы военного времени и нестабильную экономическую ситуацию. В частности средняя заработная плата в июле 2025 года продолжает расти. Однако этот процесс происходит неравномерно — темпы роста существенно отличаются в зависимости от региона страны.
Новини.LIVE рассказывают, как изменился уровень оплаты труда в Украине, где платят больше и меньше всего.
Средняя зарплата по регионам Украины
В июле этого года, как свидетельствует статистика Work.ua, рассчитанная по данным из 191 545 вакансий, размещенных на портале, составляет 25 000 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с июлем прошлого года. Однако с июня 2025 года этот показатель остался неизменным.
В разрезе регионов Украины ситуация с зарплатами в июле такая:
- Киев — 30 000 грн (+23% за год);
- Львов — 26 300 грн (+19%);
- Ужгород — 25 000 грн (+25%);
- Днепр — 24 000 грн (+20%);
- Одесса — 24 000 грн (+20%);
- Черновцы — 23 500 грн (+18%);
- Ивано-Франковск — 23 000 грн (+15%);
- Хмельницкий — 22 500 грн (+22%);
- Ровно — 22 500 грн (+25%);
- Тернополь — 22 500 грн (+18%);
- Харьков — 22 300 грн (+25%);
- Винница — 22 000 грн (+22%);
- Черкассы — 21 500 грн (+19%);
- Луцк — 21 500 грн (+23%);
- Полтава — 21 000 грн (+20%);
- Запорожье — 20 000 грн (+18%);
- Житомир — 20 000 грн (+14%);
- Николаев — 20 000 грн (+14%);
- Кропивницкий — 20 000 грн (+21%);
- Чернигов — 19 500 грн (+18%);
- Херсон — 19 000 грн (+13%);
- Сумы — 18 500 грн (+23%).
Как изменилась средняя зарплата за месяц
В большинстве регионов Украины уровень оплаты труда вырос, если сравнивать с июнем 2025 года. Так, в Киеве, Ровно, Тернополе, Виннице, Луцке, Полтаве, Кропивницком, Херсоне и Сумах работодатели предлагают в среднем на 500 грн больше чем месяц назад.
На 400 грн повысилась средняя зарплата в Одессе и Чернигове. Во Львове и Харькове этот показатель вырос на 300 грн за месяц. В Ивано-Франковске — на 200 грн.
Тогда как в Ужгороде, Днепре, Черновцах, Хмельницком, Черкассах, Запорожье, Житомире и Николаеве средняя зарплата осталась на том же уровне, что и была в июне.
Ранее мы писали, что в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство прогнозирует рост средней зарплаты в Украине.
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