13-я зарплата в Украине — стоит ли работникам ждать бонус в 2025 году

13-я зарплата в Украине — кому выплатят годовую премию в 2025
Многие украинцы слышали о 13-й зарплате и могут надеяться на такой приятный бонус. Однако в Украине такую выплату получают далеко не все работники.
О том, кто из украинцев может получить 13-ю зарплату и как рассчитывают ее сумму, отмечается в части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда".
Что такое 13-я зарплата и кто ее получает
13-я зарплата — это не обязательная выплата, а своеобразная годовая премия. В большинстве случаев ее размер равен среднемесячной зарплате. Но точная сумма зависит от:
- внутренних правил компании;
- финансового состояния предприятия;
- продолжительности работы работника в компании;
- его статуса (штатный или временный работник).
В некоторых странах такая выплата является обязательной и предусмотрена законом. В Украине же это добровольное решение работодателя. Такой бонус обычно выдаётся в конце года, чаще всего в декабре, как итог годового труда, что и дало название этой выплате.
Есть ли 13-я зарплата в Украине
Украинское законодательство не обязывает компании выплачивать 13-ю зарплату. Этот вопрос решается на уровне самой организации.
Согласно Закону Украины "Об оплате труда", премии и годовые надбавки входят в систему поощрений, и их условия определяет работодатель. Условия выплаты могут быть прописаны в:
- коллективном договоре;
- внутренних документах предприятия, которые согласованы с профсоюзом или представителями работников.
В этих документах должно быть указано, кому, когда и при каких условиях выплачивается годовая премия. Обычно бонус имеют те, кто проработал в компании не менее года. Если меньше — сумму рассчитывают пропорционально количеству месяцев работы.
Облагается ли 13-я зарплата налогом
Да, как и обычная зарплата, годовая премия подлежит налогообложению. Из нее удерживаются:
- военный сбор;
- единый социальный взнос (ЕСВ);
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Поэтому работники, которые надеются на дополнительную выплату, должны уточнять условия в своем коллективном договоре или обращаться в отдел кадров или бухгалтерию.
Ранее мы писали, что Министерство развития общин и территорий подписало соглашение с профсоюзом строителей. Оно предусматривает двойное повышение минимальной зарплаты в отрасли.
Также мы рассказывали, что несмотря на войну и экономическую нестабильность, рынок труда в Украине развивается. В июле 2025 года средняя зарплата растет, но темпы повышения различаются по регионам.
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