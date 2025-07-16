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Главная Экономика 13-я зарплата в Украине — кому выплатят годовую премию в 2025

13-я зарплата в Украине — кому выплатят годовую премию в 2025

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 08:12
13-я зарплата в Украине — стоит ли работникам ждать бонус в 2025 году
Человек держит деньги. Фото: Unsplsh

Многие украинцы слышали о 13-й зарплате и могут надеяться на такой приятный бонус. Однако в Украине такую выплату получают далеко не все работники.

О том, кто из украинцев может получить 13-ю зарплату и как рассчитывают ее сумму, отмечается в части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда".

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Что такое 13-я зарплата и кто ее получает

13-я зарплата — это не обязательная выплата, а своеобразная годовая премия. В большинстве случаев ее размер равен среднемесячной зарплате. Но точная сумма зависит от:

  • внутренних правил компании;
  • финансового состояния предприятия;
  • продолжительности работы работника в компании;
  • его статуса (штатный или временный работник).

В некоторых странах такая выплата является обязательной и предусмотрена законом. В Украине же это добровольное решение работодателя. Такой бонус обычно выдаётся в конце года, чаще всего в декабре, как итог годового труда, что и дало название этой выплате.

Есть ли 13-я зарплата в Украине

Украинское законодательство не обязывает компании выплачивать 13-ю зарплату. Этот вопрос решается на уровне самой организации.

Согласно Закону Украины "Об оплате труда", премии и годовые надбавки входят в систему поощрений, и их условия определяет работодатель. Условия выплаты могут быть прописаны в:

  • коллективном договоре;
  • внутренних документах предприятия, которые согласованы с профсоюзом или представителями работников.

В этих документах должно быть указано, кому, когда и при каких условиях выплачивается годовая премия. Обычно бонус имеют те, кто проработал в компании не менее года. Если меньше — сумму рассчитывают пропорционально количеству месяцев работы.

Облагается ли 13-я зарплата налогом

Да, как и обычная зарплата, годовая премия подлежит налогообложению. Из нее удерживаются:

  • военный сбор;
  • единый социальный взнос (ЕСВ);
  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Поэтому работники, которые надеются на дополнительную выплату, должны уточнять условия в своем коллективном договоре или обращаться в отдел кадров или бухгалтерию.

Ранее мы писали, что Министерство развития общин и территорий подписало соглашение с профсоюзом строителей. Оно предусматривает двойное повышение минимальной зарплаты в отрасли.

Также мы рассказывали, что несмотря на войну и экономическую нестабильность, рынок труда в Украине развивается. В июле 2025 года средняя зарплата растет, но темпы повышения различаются по регионам.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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