Виплати сім'ям полеглих військових — у яких випадках ніхто не отримає 15 млн грн

Шеврон на військовій формі. Фото: УНІАН

Сім’ї загиблих військовослужбовців в Україні отримують одноразову грошову допомогу від держави в сумі 15 млн грн. Однак за деяких обставин у виплаті можуть відмовити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Хто з родичів має право отримати виплати

Одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень передбачена для сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків із захисту Батьківщини. Вона виплачується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року.

Право на отримання одноразової грошової допомоги (якщо інше не вказано в особистому розпорядженні військовослужбовця), мають:

діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова чи вдівець;

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені;

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

особа, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом утриманці, які визначені Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи".

Кошти в сумі 15 млн грн розподіляються між ними рівними частками та виплачуються поетапно. Перший платіж становить 20% від суми (3 млн грн) й перераховується не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання відповідних коштів територіальним центром комплектування. Решта виплачується рівними частинами впродовж 40 місяців на усіх осіб відповідно до їхньої частки.

За яких обставин ніхто не отримає 15 млн грн

Підстави для відмови у наданні одноразової грошової допомоги назвали фахівці Юридичної компанії Inseinin. Так, ніхто з родичів не отримає 15 млн грн, якщо:

Смерть військовослужбовця настала внаслідок хвороби, самогубства, алкогольного отруєння, самострілу або з інших причин, не пов’язаних із захистом Батьківщини. Родичі загиблого є громадянами Росії, проживають на її території або засуджені за державну зраду чи колабораціонізм. Заявник не звернувся за виплатою протягом трьох років з моменту виникнення права на її отримання.

Крім того, причиною для відмови може бути неповний пакет документів або помилки в них (наприклад, відсутність довідки про обставини смерті). В такому випадку для врегулювання питання необхідно звернутися до ТЦК або до суду — залежно від обставин.

Зміни в умовах виплат родичам загиблих військових

Верховна Рада України внесла зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Зокрема, документ врегульовує порядок отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі військового у полоні.

"Сьогодні родини наших загиблих у полоні героїв змушені доводити у судах своє право на допомогу. Вони заслуговують на таку ж підтримку, як і рідні загинули в бою. Бо полон — це не мир, це продовження війни", — зазначив ініціатор законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

Нардеп уточнив, що одноразова грошова допомога призначатиметься також у разі отримання військовослужбовцем поранення, контузії, чи травми, якщо вони призвели до часткової втрати працездатності.

Якщо така людина вже звільнена зі служби, вона має право на виплату впродовж року після звільнення.

Раніше ми писали, як родичам загиблого військовослужбовця оформити грошову допомогу та в які терміни надходять виплати.

Також дізнавайтеся, які документи необхідно зібрати родичам загиблих захисників.