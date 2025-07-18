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Главная Экономика Выплаты семьям павших военных — когда никто не получает деньги

Выплаты семьям павших военных — когда никто не получает деньги

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:10
Выплаты семьям павших военных — в каких случаях никто не получит 15 млн грн
Шеврон на военной форме. Фото: УНИАН

Семьи погибших военнослужащих в Украине получают единовременную денежную помощь от государства в сумме 15 млн грн. Однако при некоторых обстоятельствах в выплате могут отказать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Кто из родственников имеет право получить выплаты

Единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен предусмотрена для семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей по защите Родины. Она выплачивается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года.

Право на получение единовременного денежного пособия (если иное не указано в личном распоряжении военнослужащего), имеют:

  • дети, включая усыновленных, зачатыми при жизни погибшего (умершего) лица и рожденными после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
  • вдова или вдовец;
  • родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;
  • внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);
  • лицо, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не находясь в браке, но если этот факт подтвержден судом иждивенцы, которые определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица".

Средства в сумме 15 млн грн распределяются между ними равными долями и выплачиваются поэтапно. Первый платеж составляет 20% от суммы (3 млн грн) и перечисляется не позднее, чем через пять рабочих дней с момента получения соответствующих средств территориальным центром комплектования. Остальное выплачивается равными частями в течение 40 месяцев на всех лиц в соответствии с их долей.

При каких обстоятельствах никто не получит 15 млн грн

Основания для отказа в предоставлении единовременной денежной помощи назвали специалисты Юридической компании Inseinin. Так, никто из родственников не получит 15 млн грн, если:

  1. Смерть военнослужащего наступила вследствие болезни, самоубийства, алкогольного отравления, самострела или по другим причинам, не связанным с защитой Родины.
  2. Родственники погибшего являются гражданами России, проживают на ее территории или осуждены за государственную измену или коллаборационизм.
  3. Заявитель не обратился за выплатой в течение трех лет с момента возникновения права на ее получение.

Кроме того, причиной для отказа может быть неполный пакет документов или ошибки в них (например, отсутствие справки об обстоятельствах смерти). В таком случае для урегулирования вопроса необходимо обратиться в ТЦК или в суд — в зависимости от обстоятельств.

Изменения в условиях выплат родственникам погибших военных

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В частности, документ регулирует порядок получения единовременного денежного пособия в случае гибели военного в плену.

"Сегодня семьи наших погибших в плену героев вынуждены доказывать в судах свое право на помощь. Они заслуживают такой же поддержки, как и родные погибших в бою. Потому что плен  это не мир, это продолжение войны", — отметил инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

Нардеп уточнил, что единовременная денежная помощь будет назначаться также в случае получения военнослужащим ранения, контузии или травмы, если они привели к частичной потере трудоспособности.

Если такой человек уже уволен со службы, он имеет право на выплату в течение года после увольнения.

Ранее мы писали, как родственникам погибшего военнослужащего оформить денежную помощь и в какие сроки поступают выплаты.

Также узнавайте, какие документы необходимо собрать родственникам погибших защитников.

выплаты ВСУ военные погибшие денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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