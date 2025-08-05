Средний класс в Украине — кто может принадлежать и какие критерии

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Четких критериев принадлежности к среднему классу не существует, поскольку эксперты не могут сойтись во мнении, что на самом деле определяет уровень финансового благосостояния человека. В Украине часть населения живет за чертой бедности из-за нехватки средств даже на базовые потребности, а кто-то считается действительно богатым, учитывая реальное состояние.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, по каким критериям можно определить представителя среднего класса.

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Сколько в Украине бедных и богатых

Разделение на бедных и богатых изменилось с наступлением полномасштабной войны в Украине. По словам аналитика центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, до 24 февраля 2022 года ядро среднего класса составляли около 10-15% людей, еще 20-25% находились на периферии, 30% относились к категории бедных, а почти 5% — к богатых.

"После начала полномасштабной войны имитаторы из среднего класса выбыли в одночасье, в результате чего доля бедных сразу выросла до 60%. Сейчас активно разрушается периферия, и в перспективе количество бедных может увеличиться до 75-80%", — отметил Кущ в комментарии изданию "Фокус".

Народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко рассказал в эфире Новини.LIVE, что по состоянию на конец 2024 года богатыми могли себя назвать (по уровню доходов) менее 1-1,5% украинцев. А примерно 92% населения — это бедный класс.

"Потенциального среднего класса — людей, которые считают себя таковыми в Украине — у нас более 40%. Тех, кто является им по факту за доходами, сейчас меньше 7%", — констатировал Николаенко.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что для определения представителей среднего класса надо принимать во внимание не доходы, а покупательную способность. Потому что этот показатель отличается в крупных городах и районных центрах или селах.

Какие критерии среднего класса в Украине

В Европе осуществляют разделение на основе материальных благ и расходов. Например, бедным считают человека, который не может себе позволить мобильный телефон, базовую бытовую технику, отдых за границей по крайней мере раз в год, покрытие ипотеки или коммунальных платежей.

В Украине на принадлежность к среднему классу тоже влияет доход и возможность тратить заработанные деньги на широкий спектр потребностей. К общим критериям относят:

устойчивый доход минимум 30 000 грн в месяц (около четырех минимальных зарплат);

наличие собственного жилья и автомобиля не старше 5 лет;

возможность приобрести транспортное средство при его отсутствии;

наличие "финансовой подушки" для решения непредвиденных проблем;

возможность отдыхать за границей или путешествовать минимум дважды в год.

Эти критерии нельзя назвать абсолютными, они варьируются в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Но если нужна самоидентификация, лучше использовать указанные индикаторы, поскольку они включают как покупательную способность, так и материальные блага.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июне 2025 года реальный прожиточный минимум для трудоспособного украинца после уплаты налогов составлял 8 421,94 грн. Люди, которые зарабатывают меньше, официально считаются живущими за чертой бедности.

Также мы писали, какую среднюю зарплату получают жители Киева. По данным крупного кадрового портала, доход в столице находился на уровне 30 000 грн в среднем по состоянию на июль. В прошлом году показатель равнялся 24 300 грн.