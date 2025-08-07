Критерии среднего класса — кто эти люди и что могут себе позволить

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Принадлежность человека к среднему классу определяется не только материальным благосостоянием, но и покупательной способностью. Наличие накоплений не всегда означает возможность потратить эти деньги на желаемый подарок или поездку за границу. Так же покупка бытовой техники или автомобиля не является основным критерием финансового достатка.

Что имеют люди из среднего класса

Во многих странах критерии идентификации отличаются. Но почти идентичным является перечень материальных благ и возможностей, доступных представителям среднего класса. Например, в Соединенных Штатах Америки принимают во внимание как размер регулярных доходов, так и покупательную способность граждан.

Чтобы считаться средним классом в США, нужно иметь возможность тратить средства на любимую еду, одежду, аренду жилья, автомобили, технику, путешествия, инвестиции в недвижимость, посещение театров и концертов, найм частных репетиторов и другие блага.

В Европе похожий метод идентификации. Человека будут считать бедным, если у него нет более трех пунктов из списка:

телефона;

телевизора;

стиральной машины;

автомобиля;

возможности питаться мясом и рыбой минимум через день;

возможности отдыхать за границей минимум неделю в год;

возможности закрыть непредвиденные расходы;

денег на аренду жилья, оплату ипотеки или коммунальных платежей.

Что касается Украины, то наш средний класс определяется по наличию собственного автомобиля или средств на его приобретение, "финансовой подушки", отложенной суммы на отдых за границей или путешествия по крайней мере дважды в год. Плюс надо иметь устойчивый доход от 30 000 грн в месяц. Далеко не каждый гражданин соответствует этим критериям.

Есть ли в Украине средний класс

Эксперты не сходятся во мнении, какую долю населения Украины составляет средний класс. Народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко рассказал в эфире Новини.LIVE, что в 2024 году таких людей было менее 7% (по уровню дохода). Еще процент — это богачи, а около 92% населения — бедный класс.

"Потенциального среднего класса — людей, которые считают себя таковыми в Украине — у нас более 40%. Тех, кто является им по факту за доходом, сейчас меньше 7%", — констатировал Николаенко.

Однако аналитик центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ назвал другие цифры. По его мнению, доля среднего класса находится на уровне 10-15%. После начала полномасштабной войны количество так называемых имитаторов резко уменьшилось, а люди на периферии планомерно переходят в касту бедных.

