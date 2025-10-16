Новый отопительный сезон — в Нафтогазе обратились с просьбой к украинцам

Девушка возле газовой плиты. Фото: УНИАН

В ночь на 16 октября российские войска снова атаковали объекты энергетики, среди которых — инфраструктура НАК "Нафтогаз Украины". Это уже шестая массированная атака с начала месяца.

Как сообщил глава компании Сергей Корецкий на своей странице в Facebook, последствия серьезные: разрушены элементы газовой системы, которые обеспечивают стабильные поставки топлива стране.

Реклама

Читайте также:

"Обращаюсь ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение", — подчеркнул Корецкий.

Он также сообщил, что российская армия выпустила десятки ракет и сотни шахедов по исключительно гражданским объектам.

"Очевидно, что на этом российские террористы не остановятся. Это прямо влияет на объемы добычи собственного газа, который мы вынуждены покрывать за счет импорта", — добавил он.

Украина готовится к дополнительным закупкам газа зимой

Как пишет Bloomberg, если атаки на энергетическую инфраструктуру будут продолжаться, Украине придется существенно нарастить объемы импорта газа. По оценкам источников, знакомых с ситуацией, до конца марта страна может приобрести около 4,4 миллиарда кубометров топлива на сумму почти 2 миллиарда евро.

Это эквивалентно примерно 20% годового потребления, что свидетельствует о масштабах энергетических вызовов, с которыми сталкивается государство.

Обращение Украины к партнерам о помощи

После новых обстрелов Киев обратился к странам Большой семерки со срочными просьбами о поддержке. Украина просит:

оборудование для восстановления энергетической системы после ракетных атак;

расширения поставок систем противовоздушной обороны для защиты объектов генерации;

финансовую помощь для оплаты критического импорта газа.

По данным Bloomberg, международные партнеры рассматривают возможности реагирования, ведь стабильность украинской энергосистемы — это вопрос не только безопасности, но и экономической устойчивости страны.

Текущие объемы импорта газа Украиной

С начала года Украина уже закупила более 4,5 миллиарда кубометров газа от иностранных поставщиков. Наибольшая часть импорта — 3,67 миллиарда кубометров - пришлась на период после завершения прошлого отопительного сезона.

Предварительно Киев оценивал, что до конца года общая потребность составит около 5,8 миллиарда кубометров, но из-за российских ударов этот показатель может вырасти. Основные поставщики — европейские компании, с которыми Нафтогаз имеет долгосрочные договоренности.

Что могут сделать украинцы

Даже минимальная экономия газа — это вклад в энергетическую безопасность. Эксперты советуют:

снизить температуру отопления на 1-2 градуса;

утеплить окна и двери;

использовать современные счетчики и регуляторы тепла;

переходить на альтернативные источники — дрова, пеллеты, электроотопление.

Как сообщалось, нововведения в сфере оплаты за газ ожидают украинцев в 2026 году: хотя сам тариф на доставку газа останется без изменений, изменится принцип начисления ежемесячной платы. Отныне платежки будут выставляться на основе измененного объема потребленного топлива.

Также мы рассказывали, что в Украине начала функционировать сеть аккумуляторных батарей, которая может кратковременно поддерживать энергосистему. Это нововведение имеет целью предотвратить обесточивания (блэкауты) во время вражеских ударов по энергетической инфраструктуре страны.