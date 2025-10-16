Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Глава Нафтогаза обратился к украинцам — что нужно делать

Глава Нафтогаза обратился к украинцам — что нужно делать

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:15
Новый отопительный сезон — в Нафтогазе обратились с просьбой к украинцам
Девушка возле газовой плиты. Фото: УНИАН

В ночь на 16 октября российские войска снова атаковали объекты энергетики, среди которых — инфраструктура НАК "Нафтогаз Украины". Это уже шестая массированная атака с начала месяца.

Как сообщил глава компании Сергей Корецкий на своей странице в Facebook, последствия серьезные: разрушены элементы газовой системы, которые обеспечивают стабильные поставки топлива стране.

Реклама
Читайте также:

"Обращаюсь ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение", — подчеркнул Корецкий.

Он также сообщил, что российская армия выпустила десятки ракет и сотни шахедов по исключительно гражданским объектам.

"Очевидно, что на этом российские террористы не остановятся. Это прямо влияет на объемы добычи собственного газа, который мы вынуждены покрывать за счет импорта", — добавил он.

Украина готовится к дополнительным закупкам газа зимой

Как пишет Bloomberg, если атаки на энергетическую инфраструктуру будут продолжаться, Украине придется существенно нарастить объемы импорта газа. По оценкам источников, знакомых с ситуацией, до конца марта страна может приобрести около 4,4 миллиарда кубометров топлива на сумму почти 2 миллиарда евро.

Это эквивалентно примерно 20% годового потребления, что свидетельствует о масштабах энергетических вызовов, с которыми сталкивается государство.

Обращение Украины к партнерам о помощи

После новых обстрелов Киев обратился к странам Большой семерки со срочными просьбами о поддержке. Украина просит:

  • оборудование для восстановления энергетической системы после ракетных атак;
  • расширения поставок систем противовоздушной обороны для защиты объектов генерации;
  • финансовую помощь для оплаты критического импорта газа.

По данным Bloomberg, международные партнеры рассматривают возможности реагирования, ведь стабильность украинской энергосистемы — это вопрос не только безопасности, но и экономической устойчивости страны.

Текущие объемы импорта газа Украиной

С начала года Украина уже закупила более 4,5 миллиарда кубометров газа от иностранных поставщиков. Наибольшая часть импорта — 3,67 миллиарда кубометров - пришлась на период после завершения прошлого отопительного сезона.

Предварительно Киев оценивал, что до конца года общая потребность составит около 5,8 миллиарда кубометров, но из-за российских ударов этот показатель может вырасти. Основные поставщики — европейские компании, с которыми Нафтогаз имеет долгосрочные договоренности.

Что могут сделать украинцы

Даже минимальная экономия газа — это вклад в энергетическую безопасность. Эксперты советуют:

  • снизить температуру отопления на 1-2 градуса;
  • утеплить окна и двери;
  • использовать современные счетчики и регуляторы тепла;
  • переходить на альтернативные источники — дрова, пеллеты, электроотопление.

Как сообщалось, нововведения в сфере оплаты за газ ожидают украинцев в 2026 году: хотя сам тариф на доставку газа останется без изменений, изменится принцип начисления ежемесячной платы. Отныне платежки будут выставляться на основе измененного объема потребленного топлива.

Также мы рассказывали, что в Украине начала функционировать сеть аккумуляторных батарей, которая может кратковременно поддерживать энергосистему. Это нововведение имеет целью предотвратить обесточивания (блэкауты) во время вражеских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Нафтогаз обстрелы экономия газоснабжение газ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации