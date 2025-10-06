Блэкаута может не быть — Украина внедряет новые энерготехнологии

Украина нашла новый способ избежать блэкаута — что известно
В Украине заработала сеть батарей, способных временно поддерживать энергосистему. Ожидается, что это поможет избежать блэкаутов во время российских атак на энергоинфраструктуру.
Американская компания Fluence стала поставщиком высокотехнологичных батарей для украинской энергосистемы. Программу, общая стоимость которой составила 140 миллионов долларов, успешно завершили в августе 2025 года. Новые аккумуляторные парки представляют собой специальные площадки с рядами белых модулей высотой около 2,4 метра.
На что способны американские батареи
Шесть таких объектов, расположенных в Киевской и Днепропетровской областях, уже подключены к энергосети — они способны оперативно подавать электроэнергию в случае остановки основных источников питания.
Общая мощность системы составляет 200 мегаватт, чего достаточно, чтобы в течение двух часов обеспечить светом около 600 тысяч домохозяйств. Такие резервы позволяют энергетикам оперативно восстанавливать работу сетей после возможных атак или технических сбоев.
В компании ДТЭК объяснили, что конструкция батарей является модульной — каждый блок можно быстро заменить в случае повреждения.
"Если один из них пострадает, это не конец света... заменить один куб не так сложно", — отметил советник компании Вадим Уткин.
Он также напомнил, что в 2021 году руководил возведением подобного энергетического объекта в Энергодаре, который после оккупации был выведен из строя и фактически превращен в "дорогие кирпичи" путем удаления программного обеспечения.
Из соображений безопасности компания не раскрывает точные локации новых батарей и способы их защиты, в том числе данные о возможном прикрытии системами ПВО.
