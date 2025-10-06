Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Украина нашла новый способ избежать блэкаута — что известно

Украина нашла новый способ избежать блэкаута — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:25
Блэкаута может не быть — Украина внедряет новые энерготехнологии
Киев без электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

В Украине заработала сеть батарей, способных временно поддерживать энергосистему. Ожидается, что это поможет избежать блэкаутов во время российских атак на энергоинфраструктуру.

Об этом пишет издание Цензор.НЕТ.

Реклама
Читайте также:

Американская компания Fluence стала поставщиком высокотехнологичных батарей для украинской энергосистемы. Программу, общая стоимость которой составила 140 миллионов долларов, успешно завершили в августе 2025 года. Новые аккумуляторные парки представляют собой специальные площадки с рядами белых модулей высотой около 2,4 метра.

На что способны американские батареи

Шесть таких объектов, расположенных в Киевской и Днепропетровской областях, уже подключены к энергосети — они способны оперативно подавать электроэнергию в случае остановки основных источников питания.

Общая мощность системы составляет 200 мегаватт, чего достаточно, чтобы в течение двух часов обеспечить светом около 600 тысяч домохозяйств. Такие резервы позволяют энергетикам оперативно восстанавливать работу сетей после возможных атак или технических сбоев.

В компании ДТЭК объяснили, что конструкция батарей является модульной — каждый блок можно быстро заменить в случае повреждения.

"Если один из них пострадает, это не конец света... заменить один куб не так сложно", — отметил советник компании Вадим Уткин.

Он также напомнил, что в 2021 году руководил возведением подобного энергетического объекта в Энергодаре, который после оккупации был выведен из строя и фактически превращен в "дорогие кирпичи" путем удаления программного обеспечения.

Из соображений безопасности компания не раскрывает точные локации новых батарей и способы их защиты, в том числе данные о возможном прикрытии системами ПВО.

Ранее мы писали, что народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина призвала украинцев заблаговременно подготовиться к возможным отключениям света. Кроме того, она также посоветовала местным властям уже сейчас искать средства на закупку генераторов для общин.

Также узнавайте, в каких областях уже ввели графики отключения света.

электроэнергия сфера энергетики электроснабжение отключения света блэкаут
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации