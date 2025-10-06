Відео
Головна Індустрії Україна знайшла новий спосіб уникнути блекауту — що відомо

Україна знайшла новий спосіб уникнути блекауту — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:25
Блекауту може не бути — Україна впроваджує нові енерготехнології
Київ без електроенергії. Фото: Новини.LIVE

В Україні запрацювала мережа батарей, здатних тимчасово підтримувати енергосистему. Очікується, що це допоможе уникнути блекаутів під час російських атак на енергоінфраструктуру.

Про це пише видання Цензор.НЕТ.

Читайте також:

Американська компанія Fluence стала постачальником високотехнологічних батарей для української енергосистеми. Програму, загальна вартість якої склала 140 мільйонів доларів, успішно завершили у серпні 2025 року. Нові акумуляторні парки являють собою спеціальні майданчики з рядами білих модулів заввишки близько 2,4 метра. 

На що здатні американські батареї

Шість таких об’єктів, розташованих у Київській та Дніпропетровській областях, уже під’єднано до енергомережі — вони здатні оперативно подавати електроенергію у разі зупинки основних джерел живлення.

Загальна потужність системи становить 200 мегаватів, чого достатньо, аби протягом двох годин забезпечити світлом близько 600 тисяч домогосподарств. Такі резерви дозволяють енергетикам оперативно відновлювати роботу мереж після можливих атак або технічних збоїв.

У компанії ДТЕК пояснили, що конструкція батарей є модульною — кожен блок можна швидко замінити у разі пошкодження. 

"Якщо один із них постраждає, це не кінець світу… замінити один куб не так складно", — зазначив радник компанії Вадим Уткін. 

Він також нагадав, що у 2021 році керував зведенням подібного енергетичного об’єкта в Енергодарі, який після окупації був виведений з ладу й фактично перетворений на "дорогі цеглини" шляхом видалення програмного забезпечення.

З міркувань безпеки компанія не розкриває точні локації нових батарей та способи їхнього захисту, зокрема дані про можливе прикриття системами ППО.

Раніше ми писали, що народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Гришина закликала українців завчасно підготуватися до можливих відключень світла. Крім того, вона також порадила місцевій владі вже зараз шукати кошти на закупівлю генераторів для громад. 

Також дізнавайтеся, у яких областях вже запровадили графіки відключення світла

електроенергія сфера енергетики електропостачання відключення світла блекаут
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
