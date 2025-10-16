Новий опалювальний сезон — у Нафтогазі звернулися з проханням до українців

Дівчина біля газової плити. Фото: УНІАН

У ніч на 16 жовтня російські війська знову атакували об’єкти енергетики, серед яких — інфраструктура НАК "Нафтогаз України". Це вже шоста масована атака від початку місяця.

Як повідомив голова компанії Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook, наслідки серйозні: зруйновані елементи газової системи, які забезпечують стабільне постачання палива країні.

"Звертаюсь до всіх — за можливості економно ставитися до споживання газу. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення", — наголосив Корецький.

Він також повідомив, що російська армія випустила десятки ракет і сотні шахедів по виключно цивільних об’єктах.

"Очевидно, що на цьому російські терористи не зупиняться. Це прямо впливає на обсяги видобутку власного газу, який ми змушені покривати за рахунок імпорту", — додав він.

Україна готується до додаткових закупівель газу взимку

Як пише Bloomberg, якщо атаки на енергетичну інфраструктуру триватимуть, Україні доведеться суттєво наростити обсяги імпорту газу. За оцінками джерел, знайомих із ситуацією, до кінця березня країна може придбати близько 4,4 мільярда кубометрів палива на суму майже 2 мільярди євро.

Це еквівалентно приблизно 20% річного споживання, що свідчить про масштаби енергетичних викликів, з якими стикається держава.

Звернення України до партнерів про допомогу

Після нових обстрілів Київ звернувся до країн Великої сімки з терміновими проханнями про підтримку. Україна просить:

обладнання для відновлення енергетичної системи після ракетних атак;

розширення постачання систем протиповітряної оборони для захисту об’єктів генерації;

фінансову допомогу для оплати критичного імпорту газу.

За даними Bloomberg, міжнародні партнери розглядають можливості реагування, адже стабільність української енергосистеми — це питання не лише безпеки, а й економічної стійкості країни.

Поточні обсяги імпорту газу Україною

З початку року Україна вже закупила понад 4,5 мільярда кубометрів газу від іноземних постачальників. Найбільша частина імпорту — 3,67 мільярда кубометрів — припала на період після завершення минулого опалювального сезону.

Попередньо Київ оцінював, що до кінця року загальна потреба становитиме близько 5,8 мільярда кубометрів, але через російські удари цей показник може зрости. Основні постачальники — європейські компанії, з якими Нафтогаз має довгострокові домовленості.

Що можуть зробити українці

Навіть мінімальна економія газу — це внесок у енергетичну безпеку. Експерти радять:

знизити температуру опалення на 1-2 градуси;

утеплити вікна та двері;

використовувати сучасні лічильники й регулятори тепла;

переходити на альтернативні джерела — дрова, пелети, електроопалення.

Як повідомлялось, нововведення у сфері оплати за газ очікують українців у 2026 році: хоча сам тариф на доставку газу лишиться без змін, зміниться принцип нарахування щомісячної плати. Відтепер платіжки будуть виставлятися на основі зміненого обсягу спожитого палива..

Також ми розповідали, що в Україні почала функціонувати мережа акумуляторних батарей, яка може короткочасно підтримувати енергосистему. Це нововведення має на меті запобігти знеструмленням (блекаутам) під час ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі країни.