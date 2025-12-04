Відео
Головна Економіка Супермаркети переписали ціни на поштучні яйця — як змінилися

Супермаркети переписали ціни на поштучні яйця — як змінилися

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 17:12
Ціни на курячі яйця в АТБ — що змінилося та скільки коштує одна штука (фото)
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети оновили ціни на поштучні яйця, але замість очікуваного здешевлення відбулося чергове дорожчання затребуваного продукту харчування. Вартість змінилася не тільки в АТБ, де постійно продають нефасований товар, але й в інших популярних мережах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на поштучні яйця в Україні.

Поштучні яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 80,60-83,60 грн. Чимало споживачів, бажаючи зекономити, віддають перевагу нефасованому продукту. Так можна не переплачувати за картон і бренд без втрати якісних характеристик.

Яйця в АТБ
Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 

Однак із наближенням Різдва і Нового року ціни в супермаркетах змінилися. Станом на четвер, 4 грудня, одне яйце в АТБ продають по 6,69 грн, а наприкінці листопада показник перебував на рівні 6,53 грн/шт. Для порівняння, найдешевша упаковка обійдеться у 76,70 грн, отже економія на десятку становить лише 9,8 грн.

В інших супермаркетах нефасовані яйця коштують:

  • Варус — 5,49 грн/шт. (+20 коп.);
  • Новус — 6,29 грн/шт. (+35 коп.);
  • Фора — 6,39 грн/шт.;
  • Ашан — 6,50 грн/шт. (+50 коп.);
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт. (+10 коп.).
Ціни на яйця
Вартість поштучних яєць у супермаркетах Фото: Новини.LIVE

Які продукти можуть подорожчати у грудні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, які продукти харчування можуть вирости в ціні ближче до різдвяно-новорічних свят. У грудні традиційно збільшується попит на товари, зокрема солодощі, фрукти, алкогольні напої, м'ясо/рибу, овочі тощо.

Фахівець впевнений, що наприкінці 2025 року можна очікувати на сезонне дорожчання в межах 5-12% залежно від категорії продуктів. Споживчий ринок здебільшого залишиться стабільним, а різких цінових стрибків не передбачається.

"Найбільше подорожчають імпортні товари та делікатеси, а базові українські продукти зростатимуть мінімально", — констатував Володимир Чиж.

Свинина здатна вирости в ціні на 10%, яловичина — до 6%, імпортована риба — на 10-15%, ковбаси та м’ясні делікатеси — на 8-12%, цитрусові (апельсини, мандарини, лимони) — на 10-15%, сезонні овочі (болгарський перець, огірки та помідори) — до 15%, хліб — на 2-3%, шоколад — на 5-8%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть купити деякі продукти на Різдво і Новий рік завчасно, поки ціни не піднялися. Зокрема заморожене м’ясо, риба, червона ікра, курячі яйця, картопля, борошно, алкогольні напої не довго не псуються.

Також ми писали, скільки має коштувати якісне червоне і біле вино в Україні. Середній ціновий сегмент — від 250 до 600 грн за пляшку, натомість гідний імпортний напій можуть продавати за 600-1 200 грн.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
