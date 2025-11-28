Ціни на курячі яйця в АТБ — що змінилося в супермаркетах наприкінці осені

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети встановили вигідні знижки на безліч продуктів харчування з нагоди Чорної п’ятниці, однак курячі яйця в сегмент акційних не увійшли. Планомірне зростання ціни продовжується з огляду на сезонний чинник і дорожчання собівартості виробництва.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на поштучні яйця.

Поштучні яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває на рівні 80 грн. Українці можуть зекономити, віддаючи перевагу нефасованому продукту. Тоді не доведеться переплачувати за картон і бренд. Хоча навіть на поштучні яйця ціни сильно виросли з літа 2025 року.

Ми промоніторили пропозиції в кількох відомих мережах супермаркетів і з’ясували, які суми потрібно віддати споживачам за одне куряче яйце. Зокрема в АТБ станом на 28 листопада діє ціна 6,53 грн/шт. Виходить, десяток обійдеться відвідувачам магазину в 65,30 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка коштує в АТБ 72,90 грн.

В інших супермаркетах ситуація кардинально не відрізняється:

Варус — 5,29 грн/шт.;

Новус — 5,94 грн/шт.;

Ашан — 6 грн/шт.;

Фора — 6,39 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,40 грн/шт.

Ціни на поштучні яйця в магазинах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на алкоголь у грудні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавця Лілії Бистрицької, чи подорожчають алкогольні напої напередодні Різдва і Нового року. Адже в передчутті свят українці активно витрачають кошти на різноманітне улюблене спиртне — від стандартного шампанського до віскі з коньяком.

"Очікується, що ціни на алкоголь у святковий період можуть зрости, проте ступінь такого зростання буде залежати від категорії напою, виробника, походження та торгової мережі", — зазначила експертка.

Які алкогольні напої можуть подорожчати в грудні. Фото: Новини.LIVE

Наприклад, шампанське (ігристе вино) точно подорожчає, бо попит на товар різко зростає наприкінці грудня. Однак підвищення ціни буде в межах 10-20 грн за пляшку. Натомість вино і коньяк (бренді) залишаться в поточному діапазоні вартості. Віскі можуть продавати на 10-15% дорожче у період свят, а горілка буде традиційно доступною.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на солодощі в грудні зростуть через піковий попит, а преміальні набори подорожчають на 10-15%. Загалом перед святами варто очікувати сезонного підвищення вартості продуктів на 5-12%.

Також ми писали, що передсвятковий попит на продукти зростає, тому ціни у грудні підуть вгору, особливо на імпортні товари та делікатеси. Хліб подорожчає мінімально, оскільки ринок у цьому сегменті стабільний.