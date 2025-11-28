Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Супермаркеты обновили цены на поштучные яйца — сколько стоят

Супермаркеты обновили цены на поштучные яйца — сколько стоят

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 17:12
Цены на куриные яйца в АТБ — что изменилось в супермаркетах в конце осени
Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты установили выгодные скидки на множество продуктов питания по случаю Черной пятницы, однако куриные яйца в сегмент акционных не вошли. Планомерный рост цены продолжается ввиду сезонного фактора и удорожания себестоимости производства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на поштучные яйца.

Реклама
Читайте также:

Поштучные яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится на уровне 80 грн. Украинцы могут сэкономить, отдавая предпочтение нефасованному продукту. Тогда не придется переплачивать за картон и бренд. Хотя даже на поштучные яйца цены сильно выросли с лета 2025 года.

Мы промониторили предложения в нескольких известных сетях супермаркетов и выяснили, какие суммы нужно отдать потребителям за одно куриное яйцо. В частности в АТБ по состоянию на 28 ноября действует цена 6,53 грн/шт. Получается, десяток обойдется посетителям магазина в 65,30 грн. Для сравнения, самая дешевая упаковка стоит в АТБ 72,90 грн.

В других супермаркетах ситуация кардинально не отличается:

  • Варус — 5,29 грн/шт.;
  • Новус — 5,94 грн/шт.;
  • Ашан — 6 грн/шт.;
  • Фора — 6,39 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 7,40 грн/шт.
Інфографіка про ціни на яйця
Цены на поштучные яйца в магазинах. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на алкоголь в декабре

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, подорожают ли алкогольные напитки накануне Рождества и Нового года. Ведь в предвкушении праздников украинцы активно тратят деньги на разнообразное любимое спиртное — от стандартного шампанского до виски с коньяком.

"Ожидается, что цены на алкоголь в праздничный период могут вырасти, однако степень такого роста будет зависеть от категории напитка, производителя, происхождения и торговой сети", — отметила эксперт.

Інфографіка про алкоголь
Какие алкогольные напитки могут подорожать в декабре. Фото: Новини.LIVE

Например, шампанское (игристое вино) точно подорожает, потому что спрос на товар резко возрастает в конце декабря. Однако повышение цены будет в пределах 10-20 грн за бутылку. Зато вино и коньяк (бренди) останутся в текущем диапазоне стоимости. Виски могут продавать на 10-15% дороже в период праздников, а водка будет традиционно доступной.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на сладости в декабре вырастут из-за пикового спроса, а премиальные наборы подорожают на 10-15%. В целом перед праздниками стоит ожидать сезонного повышения стоимости продуктов на 5-12%.

Также мы писали, что предпраздничный спрос на продукты растет, поэтому цены в декабре пойдут вверх, особенно на импортные товары и деликатесы. Хлеб подорожает минимально, поскольку рынок в этом сегменте стабилен.

АТБ цены яйца супермаркет куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации