Цены на куриные яйца в АТБ — что изменилось в супермаркетах в конце осени

Украинские супермаркеты установили выгодные скидки на множество продуктов питания по случаю Черной пятницы, однако куриные яйца в сегмент акционных не вошли. Планомерный рост цены продолжается ввиду сезонного фактора и удорожания себестоимости производства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на поштучные яйца.

Поштучные яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится на уровне 80 грн. Украинцы могут сэкономить, отдавая предпочтение нефасованному продукту. Тогда не придется переплачивать за картон и бренд. Хотя даже на поштучные яйца цены сильно выросли с лета 2025 года.

Мы промониторили предложения в нескольких известных сетях супермаркетов и выяснили, какие суммы нужно отдать потребителям за одно куриное яйцо. В частности в АТБ по состоянию на 28 ноября действует цена 6,53 грн/шт. Получается, десяток обойдется посетителям магазина в 65,30 грн. Для сравнения, самая дешевая упаковка стоит в АТБ 72,90 грн.

В других супермаркетах ситуация кардинально не отличается:

Варус — 5,29 грн/шт.;

Новус — 5,94 грн/шт.;

Ашан — 6 грн/шт.;

Фора — 6,39 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,40 грн/шт.

Что будет с ценами на алкоголь в декабре

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, подорожают ли алкогольные напитки накануне Рождества и Нового года. Ведь в предвкушении праздников украинцы активно тратят деньги на разнообразное любимое спиртное — от стандартного шампанского до виски с коньяком.

"Ожидается, что цены на алкоголь в праздничный период могут вырасти, однако степень такого роста будет зависеть от категории напитка, производителя, происхождения и торговой сети", — отметила эксперт.

Например, шампанское (игристое вино) точно подорожает, потому что спрос на товар резко возрастает в конце декабря. Однако повышение цены будет в пределах 10-20 грн за бутылку. Зато вино и коньяк (бренди) останутся в текущем диапазоне стоимости. Виски могут продавать на 10-15% дороже в период праздников, а водка будет традиционно доступной.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на сладости в декабре вырастут из-за пикового спроса, а премиальные наборы подорожают на 10-15%. В целом перед праздниками стоит ожидать сезонного повышения стоимости продуктов на 5-12%.

Также мы писали, что предпраздничный спрос на продукты растет, поэтому цены в декабре пойдут вверх, особенно на импортные товары и деликатесы. Хлеб подорожает минимально, поскольку рынок в этом сегменте стабилен.