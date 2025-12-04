Цены на куриные яйца в АТБ — что изменилось и сколько стоит одна штука (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты обновили цены на поштучные яйца, но вместо ожидаемого удешевления произошло очередное подорожание востребованного продукта питания. Стоимость изменилась не только в АТБ, где постоянно продают нефасованный товар, но и в других популярных сетях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на поштучные яйца в Украине.

Реклама

Читайте также:

Поштучные яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 80,60-83,60 грн. Многие потребители, желая сэкономить, отдают предпочтение нефасованному продукту. Так можно не переплачивать за картон и бренд без потери качественных характеристик.

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Однако с приближением Рождества и Нового года цены в супермаркетах изменились. По состоянию на четверг, 4 декабря, одно яйцо в АТБ продают по 6,69 грн, а в конце ноября показатель находился на уровне 6,53 грн/шт. Для сравнения, самая дешевая упаковка обойдется в 76,70 грн, следовательно, экономия на десятке составляет лишь 9,8 грн.

В других супермаркетах нефасованные яйца стоят:

Варус — 5,49 грн/шт. (+20 коп.);

Новус — 6,29 грн/шт. (+35 коп.);

Фора — 6,39 грн/шт;

Ашан — 6,50 грн/шт. (+50 коп.);

МегаМаркет — 7,50 грн/шт. (+10 коп.).

Стоимость поштучных яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Какие продукты могут подорожать в декабре

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, какие продукты питания могут вырасти в цене ближе к рождественско-новогодним праздникам. В декабре традиционно увеличивается спрос на товары, в частности сладости, фрукты, алкогольные напитки, мясо/рыбу, овощи и прочее.

Специалист уверен, что в конце 2025 года можно ожидать сезонное подорожание в пределах 5-12% в зависимости от категории продуктов. Потребительский рынок в основном останется стабильным, а резких ценовых скачков не предвидится.

"Больше всего подорожают импортные товары и деликатесы, а базовые украинские продукты будут расти минимально", — констатировал Владимир Чиж.

Свинина способна вырасти в цене на 10%, говядина — до 6%, импортируемая рыба — на 10-15%, колбасы и мясные деликатесы — на 8-12%, цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) — на 10-15%, сезонные овощи (болгарский перец, огурцы и помидоры) — до 15%, хлеб — на 2-3%, шоколад — на 5-8%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут купить некоторые продукты на Рождество и Новый год заблаговременно, пока цены не поднялись. В частности замороженное мясо, рыба, красная икра, куриные яйца, картофель, мука, алкогольные напитки не долго не портятся.

Также мы писали, сколько должно стоить качественное красное и белое вино в Украине. Средний ценовой сегмент — от 250 до 600 грн за бутылку, а достойный импортный напиток могут продавать за 600-1 200 грн.