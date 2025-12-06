В АТБ переписали цены на продукты — что можно купить со скидкой до 50%

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Традиционно перед Рождеством и Новым годом повышается спрос на товары в супермаркетах, из-за чего цены на продукты растут. Однако украинцы могут экономить, отслеживая актуальные акционные предложения и скидки в магазинах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары можно приобрести в АТБ намного дешевле.

Большие скидки в АТБ

Популярная сеть супермаркетов объявила большие новогодние скидки, позволяя клиентам покупать продукты для праздничного стола по доступным ценам и радовать деток сладкими подарками. Акция длится с 3 по 9 декабря, поэтому в украинцев еще есть время на посещение магазина. Скидки достигают 50% на любимые товары.

Мы промониторили онлайн-магазин АТБ и узнали, что там отдают гораздо дешевле, чем обычно. Результат оказался таким:

мороженое — 33,90 грн вместо 68 грн (-50%);

шоколад со вкусом клубника-крем и печеньем — 107,90 грн вместо 196,90 грн (-45%);

напиток алкогольный на основе рома — 264 грн вместо 486 грн (-45%);

набор подарочный (адвент календарь) — 154,90 грн вместо 259,90 грн (-40%);

кофе натуральный жареный молотый — 159,90 грн вместо 270,90 грн (-40%);

готовый завтрак — 51,90 грн вместо 87,70 грн (-40%);

чай с ароматом винограда — 32,50 грн вместо 54,70 грн (-40%);

печенье сахарное — 77,90 грн вместо 129,90 грн (-40%);

морская капуста — 40,90 грн вместо 68,90 грн (-40%);

батончик с арахисом, рисовыми шариками и карамелью — 18,90 грн вместо 29,90 грн (-36%).

Сколько должна стоить качественная колбаса

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у технолога Натальи Свириденко, сколько должна стоить качественная колбаса в Украине. Ведь накануне рождественско-новогодних праздников такой востребованный на столе продукт может подорожать, а характеристики товара при этом не изменятся.

По словам эксперта, стоимость колбасы во многом формирует количество мясного сырья, способ производства и наличие дополнительных ингредиентов. Можно поделить товар по виду, категории и составу:

вареная (категории В и С) — от 130 до 200 грн/кг;

вареная категории А — от 220 до 320 грн/кг;

полукопченая и варено-копченая — от 280 до 450 грн/кг;

сырокопченая премиального сегмента — от 550 до 900 грн/кг и больше.

Наталья Свириденко уточнила, что изготовленная из натурального сырья колбаса не может продаваться в супермаркетах по 200-250 грн/кг. Увидев позицию такой стоимости, необходимо понимать, что она, скорее всего, содержит заменитель мяса.

Напомним, украинские супермаркеты переписали цены на куриные яйца. Поштучный продукт подорожал в начале декабря 2025 года, из-за чего потребители не могут экономить на востребованном товаре.

Также мы писали, почему украинцам не стоит покупать оливковое масло дешевле 200 грн. Качественным считают продукт категории Extra Virgin, который в среднем стоит от 250 до 500 грн за небольшую бутылку.