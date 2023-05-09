Вручение повесток в Украине — какой категории мужчин нечего бояться

Вручение повестки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Во время действия военного положения повестки могут вручать мужчинам от 18 до 60 лет. Однако есть категория граждан, которая может отказаться от службы в армии, даже если была вручена повестка — мужчины в возрасте до 27 лет.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что этим лицам не следует бояться призыва и спорить с представителями ТЦК, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

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По словам адвоката, лица в возрасте до 27 лет, которые не служили в армии, могут не беспокоиться вручения повестки, поскольку из-за действия военного положения в Украине отсутствует срочная служба.

Таким образом эту категорию украинцев могут мобилизовать только с их согласия, то есть добровольно.

"Если вы не достигли 27 лет, вам вообще беспокоиться нет за что. И вообще устраивать какие-то драки, разборки... Хотят вручить повестку — пожалуйста, пусть вручают", — говорит Кравец.

Правовед подчеркнул, что уклонение от вручения повестки может привести к составлению протокола и штрафу.

Вручение повестки. Фото: Суспільне

Мужчины до 27 лет могут обжаловать вручение повестки

Если вы не проходили службу в армии и не достигли 27-летнего возраста, вы имеете полное право отказаться от мобилизации. В случае если к вам применяют силу и заставляют подписать бумаги о мобилизации "по собственному желанию", вы должны обратиться в полицию и суд.

Кравец также подчеркнул, что прохождение медицинской комиссии принудительно в Украине не предусмотрено. Он добавил, что представители ТЦК и СП вас незаконно задержали, незаконно доставили к себе, лишили вас свободы и заставляют проходить военно-врачебную комиссию вне закона, фактически у них не возникают права на составление соответствующих протоколов или возбуждений уголовных дел.

"Если они хотят — пожалуйста, пусть возбуждают уголовное дело, вызывают полицию, которая составит протокол, сначала о вашем похищении. А потом уже пусть составляют протокол о том, что вы что-то там не хотите делать и только таким образом мы можем все вместе заставить представителей ТЦК вести себя вежливо и в рамках действующего закона", — заявил Кравец.

Ранее мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Напомним, мы писали, при каких условиях повестка считается врученной и могут ли ее подписать родственники военнообязанного.