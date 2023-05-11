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Пытаются мобилизовать с отсрочкой: адвокат посоветовал, как действовать

11 мая 2023 18:17
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Вручение повестки при наличии отсрочки — как действовать военнообязанному
Вручение повестки в Украине. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Даже во время военного положения и общей мобилизации есть категории мужчин, которые могут получить отсрочку от службы в армии. Однако возникают случаи, когда таким гражданам пытаются вручить повестки или заставляют проходить ВЛК.

Адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале подробно объяснил, как военнообязанным, имеющим отсрочку действовать в таком случае.

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Правозащитник подчеркнул, если вам пытаются вручить повестку, прежде всего не нужно сопротивляться, спорить и ссориться.

"Вам нужно просто сообщить этим лицам, что у вас есть отсрочка. Если они все равно настаивают на том, чтобы вручить вам повестку, можете взять ее и расписаться", посоветовал адвокат, отметив, что после этого обязательно следует подготовить документы, дающие право на отсрочку.

 

Вручение повестки при наличии отсрочки
Военный билет. Фото: google.com

Далее нужно действовать следующим образом:

  • в указанную в повестке дату явиться в ТЦК и СП (адрес также указан в документе);
  • взять с собой перечень документов, дающих право на отсрочку;
  • в ТЦК написать заявление и подать его вместе с документами, чтобы подтвердить свое право на отсрочку.

"Если у вас сейчас есть уже право на отсрочку, я бы советовал заблаговременно направить такое заявление для получения отсрочки от мобилизации, не дожидаясь, когда вам вручат повестку", — говорит юрист.

Также он посоветовал лицам, привезенным незаконно проходить ВЛК, а они имеют право на отсрочку, требовать адвоката.

 

В свою очередь юрист Андрей Новак пояснил, что каждый военнообязанный все равно должен явиться в ТЦК и СП по врученной ему повестке. Ведь лицо в любом случае должно подтвердить свое право на отсрочку от мобилизации, а также уточнить или изменить свои военно-учетные данные.

Ранее мы рассказывали, что правозащитник Игорь Шавров назвал категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, что грозит военнообязанному за отказ от мобилизации в военное время.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не стоит бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

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