Як діяти після отримання повістки та що брати з собою до ТЦК — інструкція

Призовники у ТЦК та СП. Фото: google.com

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та зобов'язані явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Однак багато хто думає, що повістка — це прямий квиток у гарячу точку, або просто не розуміє, що робити з папірцем після отримання.

Як діяти військовозобов'язаним після отримання повістки розповів заступник начальника Київського міського ТЦК Олександр Коновалов для Military Media Center.

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Що робити після отримання повістки

Після отримання повістки військовозобов'язаному слід з'явитися до ТЦК та СП у вказану на документі дату.

Викликають до територіального центру комплектування для:

звірення облікових даних;

проходження медичної комісії (ВЛК);

проведення професійно-психологічного відбору.

Перш за все, з'явитися до територіального центру необхідно, щоб уточнити свої дані (місце роботи, спеціальність, склад сім’ї, домашня адреса, номер телефону, чи є підстави, які можуть дати право на відстрочку від призову).

Якщо з’ясовується, що відстрочки немає, то обов’язково проводиться медичний огляд. Військовозобов'язаний має пройти медичну комісію (ВЛК), яка визначить придатність.

Військовий квиток. Фото: google.com

Які документи слід надати до ТЦК та СП

Під час візиту до ТЦК обов'язково слід надати наступні документи:

паспорт;

військово-обліковий документ;

документи, що підтверджують зміни у сімейному стані, місця роботи, навчання тощо (які змінилися з останнього відвідування військкомату чи ТЦК);

документи про стан здоров’я;

медичні висновки, що дозволяють оцінити історію хвороби;

документи, які можуть дати право на відстрочку від призову по мобілізації.

Прибуття військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Фото: google.com

Проходження військово-лікарської комісії

Обов'язково треба мати при собі документи, особливо ті, які зазначають ваш медичний стан.

На повістці є відривний корінець, який відправляють на місце роботи військовозобов'язаного. За ним громадянину мають надати вихідні для проходження медичної комісії.

Якщо під час проходження огляду громадянин заявляє про хвороби та підтверджує документами, то направляється до сімейного лікаря. Той, своєю чергою, направляє до профільного фахівця.

В залежності від остаточного висновку, громадянин визнається:

непридатний з виключенням з обліку;

тимчасово непридатний з дообстеженням;

відправлений на дообстеження;

обмежено придатний (отримує мобілізаційне розпорядження);

придатний (отримує мобілізаційне розпорядження).

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: zoda.gov.ua

"Після того, як громадянин пройде всі ці заходи й буде визнаний придатним за всіма критеріями, тоді йому вручається повістка на відправлення до військ. Мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів", — підкреслив Коновалов.

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