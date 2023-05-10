Как действовать после получения повестки и что брать с собой в ТЦК — инструкция

Призывники в ТЦК и СП. Фото: google.com

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины получают повестки и обязаны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Однако многие думают, что повестка — это прямой билет в горячую точку, или просто не понимают, что делать с бумажкой после получения.

Как действовать военнообязанным после получения повестки, рассказал заместитель начальника Киевского городского ТЦК Александр Коновалов для Military Media Center.

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Что делать после получения повестки

После получения повестки военнообязанному следует явиться в ТЦК и СП в указанную на документе дату.

Вызывают в территориальный центр комплектования для:

сверки учетных данных;

прохождения медицинской комиссии (ВВК);

проведение профессионально-психологического отбора.

Прежде всего, явиться в территориальный центр необходимо, чтобы уточнить свои данные (место работы, специальность, состав семьи, домашний адрес, номер телефона, есть ли основания, которые могут дать право на отсрочку от призыва).

Если выясняется, что отсрочки нет, обязательно проводится медицинское освидетельствование. Военнообязанный должен пройти медицинскую комиссию (ВВК), которая определит пригодность.

Военный билет. Фото: google.com

Какие документы следует предоставить в ТЦК и СП

Во время визита в ТЦК обязательно следует предоставить следующие документы:

паспорт;

военно-учетный документ;

документы, подтверждающие изменения в семейном состоянии, места работы, учебы и т.д. (изменившиеся с последнего посещения военкомата или ТЦК);

документы о состоянии здоровья;

медицинские выводы, позволяющие оценить историю болезни;

документы, которые могут дать право на отсрочку от призыва по мобилизации.

Прибытие военнообязанных в ТЦК и СП. Фото: google.com

Прохождение военно-врачебной комиссии

Обязательно нужно иметь при себе документы, особенно те, которые указывают ваше медицинское состояние.

На повестке есть отрывной корешок, который отправляется на место работы военнообязанного. За ним гражданину должны предоставить выходные для прохождения медицинской комиссии.

Если во время прохождения осмотра гражданин заявляет о болезнях и подтверждает документы, то направляется к семейному врачу. Тот, в свою очередь, направляет к профильному специалисту.

В зависимости от окончательного заключения гражданин признается:

непригоден с исключением из учета;

временно непригоден с дообследованием;

отправлен на дообследование;

ограниченно пригодный (получает мобилизационное распоряжение);

пригоден (получает мобилизационное распоряжение).

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: zoda.gov.ua

"После того, как гражданин пройдет все эти мероприятия и будет признан пригодным по всем критериям, тогда ему вручается повестка на отправку в войска. Мобилизированных, которые не проходили военную службу, направляют в учебные центры", — подчеркнул Коновалов.

Ранее юрист Илья Шипко рассказал, что грозит военнообязанному за отказ от мобилизации в военное время.

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