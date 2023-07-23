Вручение повестки на камеру — о каком хитром нюансе необходимо знать украинцам

Сотрудники ТЦК выписывают повестку военнообязанному мужчине. Фото: suspilne.media

Недавно во многих регионах Украины сотрудников ТЦК и СП обязали носить нагрудные камеры, чтобы процесс вручения повестки военнообязанному был снят на видео. Такое нововведение направлено предотвратить любые конфликтные ситуации.

Однако у украинцев возник важный вопрос — имеют ли право граждане снимать сотрудников ТЦК на камеру во время военного положения и могут ли военнослужащие запретить это делать. Адвокат Роман Симутин дал подробное объяснение и указал украинцам хитрый нюанс.

Читайте также:

Так, правовед предупредил, что в большинстве случаев представители ТЦК и СП будут выступать против того, чтобы их снимали на камеру, ссылаясь на то, что военных во время войны снимать нельзя.

Однако хитрый нюанс заключается в том, что на самом деле военкомов можно снимать на видео, а вот они сами обязаны спросить разрешения того человека, запись с которым они собираются сделать.

"Забавность ситуации в том, что они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и, формально, разрешение на съемку, должны спрашивать у вас", — отметил Симутин.

Правозащитник заверил, что все действия полиции и военных в отношении военнообязанного фиксировать на видео "можно и нужно".

"Если эти же военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают повестку, угрожают вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно вас лично какие-то действия, то это уже вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", — добавил адвокат.

Ранее мы сообщали, что есть три законных основания отказаться от повестки. И кого не могут призвать на службу в армию даже по собственному желанию.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.