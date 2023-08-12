Мобилизация в Украине — что происходит после прохождения военной медкомиссии

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: КОТЦК и СП

Украинским военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Впоследствии гражданин может получить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Именно медкомиссия определяет пригодность к военной службе.

Что ожидает военнообязанного после прохождения ВВК, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

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Именно от заключения военной медицинской комиссии зависит, возьмут ли военнообязанного в ряды ВСУ. Она же определяет, какой вид военной службы может быть противопоказан из-за определенных болезней.

Так, на основании решения ВВК военнообязанный может быть признан:

пригодным к военной службе;

временно непригодным к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра);

ограничено годным к военной службе;

непригодым с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригодным к военной службе с исключением из военного учета.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: КОТЦК и СП

Что происходит после прохождения ВВК

После того как медкомиссия признала мужчину годным к службе, ему предоставляют соответствующий документ (вывод) и отпускают домой.

Как отметил Ростислав Кравец, работники ТЦК и СП должны соблюдать определенную процедуру. Они обязаны получить соответствующее заявление от воинских частей по их доукомплектованию.

"Когда от какой-то части приходит заявление на доукомплектование, это лицо вызывается в военкомат мобилизационным распоряжением. Лицо должно явиться в определенное время с вещами в ТЦК", — объясняет правовед.

Далее мобилизованный попадает на обучение в учебные центры. Будущего воина учат обращаться с оружием, военной техникой (в зависимости от рода войск), предоставляют необходимые теоретические знания.

Кроме того, адвокат отметил, что военнообязанные должны пройти тест Адаптивность 200. Они должны ответить на 200 вопросов, которые помогут определить уровень стрессоустойчивости, коммуникационных способностей и социализации. Человека, не проходящего тест на адаптивность, не рекомендуют к военной службе.

"Перед отправкой в воинскую часть военнообязанный должен пройти обязательное военное обучение, которое длится месяц. После окончания учебы военнообязанный направляется в конкретную воинскую часть", — говорит Кравец.

Однако стоит отметить, что в самом ТЦК неоднократно подчеркивали, что обучение мобилизованных может длиться от недели до одного месяца.

Украинский военный на фронте. Фото: google.com

Что делать мобилизованному, если его отправили на фронт без подготовки

По словам адвоката, на практике не все происходит по инструкции. Бывают случаи, когда лиц без обучения отправляют в воинские части или на позиции.

"На практике происходит так: лицо признают годным, держат в ТЦК, не выпускают, нарушая десятки законов. И когда поступает заявка от какой-то воинской части, этих людей сажают в автобусы и отправляют в воинскую часть", — говорит Кравец.

Если так происходит, юрист советует военнообязанным обращаться к адвокатам и привлекать ТЦК к ответственности, потому что так происходить не должно!

Если вас отправляют на передовую без подготовки, следует сообщить об этом на телефоны горячей линии Министерства обороны:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

Ранее мы рассказывали, можно ли военнообязанным снимать на камеру прохождения ВВК.

Напомним, мы писали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно во время военной медкомиссии.

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