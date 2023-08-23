Прохождение ВЛК: как бороться с коррупцией

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко. Фото: Новини.LIVE

В Украине все чаще председателей военно-врачебных комиссий подозревают в коррупции — правоохранители разоблачают преступные схемы, например по поддельным справкам. Откровенно о бюрократии и взяточничестве во время ВВК заявляют и военные.

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко рассказал о механизме, который должен побороть коррупцию на уровне ВВК. Об этом он эксклюзивно сказал Новини.LIVE во время VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

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"Мы только недавно в ВРУ приняли реформу военно-врачебных комиссий или медико-социальных экспертных комиссий, это в процессе. Очень серьезная реформа, диджитализация там будет" , — сказал Корниенко.

Прохождение ВВК. Фото: КОТЦК и СП

Он также добавил, что в самом законе прописаны сроки в несколько месяцев для проведения этой фундаментальной реформы. Политик отмечает, что эта сфера не реформировалась никогда и действует как наследие советского союза.

Относительно того, как реформа будет бороться с коррупцией на уровне прохождения ВВК, Корниенко добавил: "Много очень диджитализации. Мы знаем, что диджитализация — это естественный быстрый способ борьбы с коррупцией. Потому что когда устраняется чиновник, тогда гораздо легче бороться с негативными явлениями, которые сопровождают чиновника".

Напомним, все военнообязанные во время военного положения и всеобщей мобилизации после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет. А как быть, когда ВЛК установила пригодность к службе, а сеймейный врач обнаружил болезнь — объяснил адвокат.

Добавим, именно от заключения военной медицинской комиссии зависит, возьмут ли военнообязанного в ряды ВСУ. Она же определяет, какой вид военной службы может быть противопоказан по определенным болезням.