Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Корниенко назвал механизм борьбы с коррупцией во время ВВК arrow

Корниенко назвал механизм борьбы с коррупцией во время ВВК

23 августа 2023 06:49
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Прохождение ВЛК: как бороться с коррупцией
Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине все чаще председателей военно-врачебных комиссий подозревают в коррупции — правоохранители разоблачают преступные схемы, например по поддельным справкам. Откровенно о бюрократии и взяточничестве во время ВВК заявляют и военные.

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко рассказал о механизме, который должен побороть коррупцию на уровне ВВК. Об этом он эксклюзивно сказал Новини.LIVE во время VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

Читайте также:

"Мы только недавно в ВРУ приняли реформу военно-врачебных комиссий или медико-социальных экспертных комиссий, это в процессе. Очень серьезная реформа, диджитализация там будет" , — сказал Корниенко.

Какой вывод может предоставить ВЛК военнообязанному
Прохождение ВВК. Фото: КОТЦК и СП

Он также добавил, что в самом законе прописаны сроки в несколько месяцев для проведения этой фундаментальной реформы. Политик отмечает, что эта сфера не реформировалась никогда и действует как наследие советского союза.

Относительно того, как реформа будет бороться с коррупцией на уровне прохождения ВВК, Корниенко добавил: "Много очень диджитализации. Мы знаем, что диджитализация — это естественный быстрый способ борьбы с коррупцией. Потому что когда устраняется чиновник, тогда гораздо легче бороться с негативными явлениями, которые сопровождают чиновника".

Напомним, все военнообязанные во время военного положения и всеобщей мобилизации после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод годен человек к службе или нет. А как быть, когда ВЛК установила пригодность к службе, а сеймейный врач обнаружил болезнь объяснил адвокат.

Добавим, именно от заключения военной медицинской комиссии зависит, возьмут ли военнообязанного в ряды ВСУ. Она же определяет, какой вид военной службы может быть противопоказан по определенным болезням.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз