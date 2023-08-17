Мобілізація в Україні: що робити, коли ВЛК визнало придатним, а лікарі виявили хворобу

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: КОТЦК та СП

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. Усі військовозобов’язані під час воєнного стану та загальної мобілізації після призову мають пройти медичну комісію. Саме вона визначає стан здоров’я та робить висновок — придатна людина до служби чи ні. А як бути, коли ВЛК встановила придатність до служби, а сіймейний лікар виявив хворобу.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, як діяти у такому випадку чоловіку. І чи можна оскаржити рішення ВЛК.

Читайте також:

Порушення ВЛК

Адвокат зазначає, що у такому випадку лікарі ВЛК порушили вимоги наказу Міноборони № 402 про порядок проведення медичного обстеження які, котрі підлягають мобілізації.

Якщо лікарі виявили серйозне порушення здоров’я, яке є у Розкладі хвороб, адвокат радить вимагати направити особу на стаціонаре обстеження.

Чи можна оскаржити рішення ВЛК

Повідомляється, що це можна зробити у досудовому та судовому порядку.

При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, такими є:

ВЛК районного (міського) територіального центру, потрібно звертатися до ВЛК області чи Києва;

ВЛК областей — ВЛК регіонів;

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК.

Для оскарження ухвали ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:

заяву про перегляд оскаржуваної ухвали ВЛК нижчого рівня, в якій вказати причини перегляду ухвали

усі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є).

Результатом досудового порядку оскарження ухвали ВЛК може стати рішення про проведення повторного або контрольного огляду.

При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися:

одразу, без попереднього використання досудового порядку,

або після отримання негативного висновку від останньої інстанції досудового порядку.

Нагадаємо, українським військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення даних, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП. Після громадянин може отримати повістку на проходження військово-лікарської комісії. Саме медкомісія визначає придатність до військової служби.

Саме від висновку військової медичної комісії залежить, чи візьмуть військовозобов'язаного до лав ЗСУ. Вона ж визначає, який вид військової служби може бути протипоказаний через певні хвороби.