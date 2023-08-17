Мобилизация в Украине: что делать, когда ВЛК сочло годным, а врачи обнаружили болезнь

Военнообязанный проходит ВЛК. Фото: КОТЦК и СП

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. Все военнообязанные во время военного положения и общей мобилизации после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет. Как быть, когда ВЛК установила пригодность к службе, а сеймейный врач обнаружил болезнь.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, как поступать в таком случае мужчине. И можно ли обжаловать решение ВЛК.

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Нарушения ВЛК

Адвокат отмечает, что в таком случае врачи ВЛК нарушили требования приказа Минобороны № 402 о порядке проведения медицинского обследования, подлежащих мобилизации.

Если врачи обнаружили серьезное нарушение здоровья в расписании болезней, адвокат советует потребовать направить лицо на стационаре обследования.

Можно ли обжаловать решение ВЛК

Сообщается, что это можно сделать в досудебном и судебном порядке.

При досудебном порядке обжалования человеку следует обратиться к ВЛК наивысшего уровня, таковыми являются:

ВЛК районного (городского) территориального центра, следует обращаться в ВЛК области или Киева;

ВЛК областей — ВЛК регионов;

Постановления любых ВЛК могут просматривать Центральные ВЛК.

Для обжалования определения ВЛК в досудебном порядке следует представить следующие документы:

заявление о пересмотре оспариваемого определения ВЛК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра определения

все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;

результаты предварительных медицинских исследований (если есть).

Результатом досудебного порядка обжалования определения ВЛК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра.

При судебном порядке обжалование в суд можно обращаться:

сразу, без предварительного использования досудебного порядка,

или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка.

Напомним, украинским военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Впоследствии гражданин может получить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Именно медкомиссия определяет пригодность к военной службе.

Именно от заключения военной медицинской комиссии зависит, возьмут ли военнообязанного в ряды ВСУ. Она же определяет, какой вид военной службы может быть противопоказан по определенным болезням.