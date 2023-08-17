Мобилизация в Украине: что делать, когда ВЛК сочло годным, а врачи обнаружили болезнь
В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. Все военнообязанные во время военного положения и общей мобилизации после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет. Как быть, когда ВЛК установила пригодность к службе, а сеймейный врач обнаружил болезнь.
Адвокат Андрей Карпенко объяснил, как поступать в таком случае мужчине. И можно ли обжаловать решение ВЛК.
Нарушения ВЛК
Адвокат отмечает, что в таком случае врачи ВЛК нарушили требования приказа Минобороны № 402 о порядке проведения медицинского обследования, подлежащих мобилизации.
Если врачи обнаружили серьезное нарушение здоровья в расписании болезней, адвокат советует потребовать направить лицо на стационаре обследования.
Можно ли обжаловать решение ВЛК
Сообщается, что это можно сделать в досудебном и судебном порядке.
При досудебном порядке обжалования человеку следует обратиться к ВЛК наивысшего уровня, таковыми являются:
- ВЛК районного (городского) территориального центра, следует обращаться в ВЛК области или Киева;
- ВЛК областей — ВЛК регионов;
- Постановления любых ВЛК могут просматривать Центральные ВЛК.
Для обжалования определения ВЛК в досудебном порядке следует представить следующие документы:
- заявление о пересмотре оспариваемого определения ВЛК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра определения
- все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;
- результаты предварительных медицинских исследований (если есть).
- Результатом досудебного порядка обжалования определения ВЛК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра.
При судебном порядке обжалование в суд можно обращаться:
- сразу, без предварительного использования досудебного порядка,
- или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка.
Напомним, украинским военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Впоследствии гражданин может получить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Именно медкомиссия определяет пригодность к военной службе.
Именно от заключения военной медицинской комиссии зависит, возьмут ли военнообязанного в ряды ВСУ. Она же определяет, какой вид военной службы может быть противопоказан по определенным болезням.