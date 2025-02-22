В Черкассах женщину судили за сообщение о местах выдачи повесток

На переезде "гроза" — женщина оповещала о местах пребывания ТЦК
В Черкассах женщина сообщала о местах, где работники территориальных центров комплектования вручали повестки. В результате этого состоялось судебное заседание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Обвиняемая создала в Viber группу, где сообщала о местах выдачи повесток. Она называла работников ТЦК зашифрованными словами: "на переезде гроза", "Черкассы круг есть все", "автобазар цветет", "вокзал гроза".
Во время судебного заседания женщина признала свою вину. Она заключила с прокурором соглашение.
Что решил суд
Женщину признали виновной за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Ей назначили пять лет заключения.
Однако суд заменил приговор на один год условного срока.
Напомним, в Харьковской области военнообязанный, обновив свои данные, получил штраф от ТЦК. Мужчина обратился в суд с иском.
Также в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, ссылаясь на недостаточный вес. Суд назначил ему наказание.
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