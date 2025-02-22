В Черкассах женщину судили за сообщение о местах выдачи повесток

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото иллюстративное: УНИАН

В Черкассах женщина сообщала о местах, где работники территориальных центров комплектования вручали повестки. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Обвиняемая создала в Viber группу, где сообщала о местах выдачи повесток. Она называла работников ТЦК зашифрованными словами: "на переезде гроза", "Черкассы круг есть все", "автобазар цветет", "вокзал гроза".

Во время судебного заседания женщина признала свою вину. Она заключила с прокурором соглашение.

Что решил суд

Женщину признали виновной за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Ей назначили пять лет заключения.

Однако суд заменил приговор на один год условного срока.

Напомним, в Харьковской области военнообязанный, обновив свои данные, получил штраф от ТЦК. Мужчина обратился в суд с иском.

Также в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, ссылаясь на недостаточный вес. Суд назначил ему наказание.