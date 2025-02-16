ТЦК мобілізував студента — який вирок виніс суд

Молоток судді. Фото: Pexels

У Хмельницькій області студент прийшов до ТЦК, аби отримати відстрочку від призову. Натомість хлопця мобілізували та відправили на військову службу. Молодик подав позов в суд на центр комплектування.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому 2025 року студент, який навчається на денній формі у Подільському державному університеті, прибув до центру комплектування. Хлопець хотів скористатись своїм правом на відстрочку та оформити відповідні документи. Натомість в ТЦК йому видали наказ на військову службу.

Представники центру комплектування пояснили, що хлопець звернувся за відстрочкою нібито вже після того, як його мобілізували на військову службу. До того ж додали, що у заяві на відстрочку були помилки, а ще вона не була написана відповідно до вимог. Саме тому комісія вирішила його мобілізувати. Як зазначили у вироку суду, мобілізація студента та написання заяви на відстрочку відбувались в один день.

Вирок суду

Суддя розглянув справу та дійшов до висновку, що центр комплектування не мав жодних підстав мобілізовувати юнака в армію. У рішенні суду зазначається, що аргументи ТЦК не мали реальних доказів. Зокрема, й щодо того, що заяву хлопець написав вже після мобілізації.

Крім того, суд зазначив, що аргументи ТЦК не змінюють того факту, що на момент призову позивач був здобувачем вищої освіти за денною формою навчання. Через це хлопець не підлягав призову. Зрештою суд скасував наказ на військову службу студента, а його мобілізацію визнали незаконною.

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Попри догляд за хворим братом, суд визнав його винним та виніс вирок.

Також у Харкові судили 35-річного чоловіка. Він пройшов ВЛК та отримав повістку на відправку, але не з'явився у зазначений час.