На Полтавщині засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

Суддя ухвалює рішення. Фото: Freepik

На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який не з’явився до територіального центру комплектування після отримання повістки. Попри те, що він доглядає за хворим братом, суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, засуджений пройшов медичний огляд і 19 грудня 2023 року був визнаний придатним до військової служби. Наступного дня він отримав повістку, але до військової частини так і не прибув, не надавши пояснень щодо своєї відсутності.

На судовому засіданні чоловік заявив, що доглядає за братом, який 1 квітня 2023 року здійснив спробу самогубства та у важкому стані потрапив до лікарні. Відтоді його здоров’я не покращилося, він отримав І групу інвалідності та потребує постійного догляду. Засуджений також має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

За його словами, на момент отримання повістки він не мав відповідних документів, які могли б підтвердити його статус опікуна, а в ТЦК їх не подавав. У 2022 році чоловіка вже штрафували за відсутність військового квитка, згодом він отримав тимчасове посвідчення.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки ув’язнення.

Нагадаємо, у Волинській області судили жінку, яка інформувала через Viber про перебування працівників ТЦК та СП на вулицях.

А у Львові чоловік опинився в суді, бо вдавав, що він працівник СБУ, коли його зупинила поліція.