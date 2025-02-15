На Полтавщині засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

Чоловік не пішов у ТЦК через хворого брата — суд ухвалив вирок
На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який не з’явився до територіального центру комплектування після отримання повістки. Попри те, що він доглядає за хворим братом, суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі.
Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Чоловік не мобілізувався, бо доглядав за братом з інвалідністю
Як стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, засуджений пройшов медичний огляд і 19 грудня 2023 року був визнаний придатним до військової служби. Наступного дня він отримав повістку, але до військової частини так і не прибув, не надавши пояснень щодо своєї відсутності.
На судовому засіданні чоловік заявив, що доглядає за братом, який 1 квітня 2023 року здійснив спробу самогубства та у важкому стані потрапив до лікарні. Відтоді його здоров’я не покращилося, він отримав І групу інвалідності та потребує постійного догляду. Засуджений також має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
За його словами, на момент отримання повістки він не мав відповідних документів, які могли б підтвердити його статус опікуна, а в ТЦК їх не подавав. У 2022 році чоловіка вже штрафували за відсутність військового квитка, згодом він отримав тимчасове посвідчення.
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки ув’язнення.
Нагадаємо, у Волинській області судили жінку, яка інформувала через Viber про перебування працівників ТЦК та СП на вулицях.
А у Львові чоловік опинився в суді, бо вдавав, що він працівник СБУ, коли його зупинила поліція.
Читайте Новини.LIVE!