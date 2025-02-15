На Полтавщине осудили мужчину за уклонение от мобилизации

Судья принимает решение. Фото: Freepik

На Полтавщине суд вынес приговор мужчине, который не явился в территориальный центр комплектования после получения повестки. Несмотря на то, что он ухаживает за больным братом, суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, осужденный прошел медицинский осмотр и 19 декабря 2023 года был признан годным к военной службе. На следующий день он получил повестку, но в воинскую часть так и не прибыл, не предоставив объяснений относительно своего отсутствия.

На судебном заседании мужчина заявил, что ухаживает за братом, который 1 апреля 2023 года совершил попытку самоубийства и в тяжелом состоянии попал в больницу. С тех пор его здоровье не улучшилось, он получил I группу инвалидности и нуждается в постоянном уходе. Осужденный также имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

По его словам, на момент получения повестки он не имел соответствующих документов, которые могли бы подтвердить его статус опекуна, а в ТЦК их не подавал. В 2022 году мужчину уже штрафовали за отсутствие военного билета, впоследствии он получил временное удостоверение.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года заключения.

Напомним, в Волынской области судили женщину, которая информировала через Viber о пребывании работников ТЦК и СП на улицах.

А во Львове мужчина оказался в суде, потому что делал вид, что он работник СБУ, когда его остановила полиция.