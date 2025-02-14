Харків’янин отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Харкові засудили 35-річного мешканця села Кочеток Чугуївського району, який ухилявся від мобілізації. Він намагався переконати суд, що не винен, бо не мобілізувався через стрес та вік.

Про це йдеться у вироку суду, який оприлюднили на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Подробиці судової справи

У листопаді 2023 року чоловік отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Йому було призначено дату відправлення до військової частини, однак він не з’явився.

Згодом, у лютому 2024 року, він написав заяву про відмову від мобілізації, пояснюючи своє рішення тим, що вважає себе більш корисним на цивільній роботі.

Підсудний не визнав своєї вини, заявивши, що діяв під впливом стресу після проходження ВЛК та вважає, що його мали зняти з військового обліку ще у 2014 році.

Суд відкинув ці аргументи, оскільки він підписав повістку, був попереджений про відповідальність, а його медичні довідки не підтвердили серйозних проблем зі здоров’ям. Суддя визнав ці дії чоловіка умисним ухиленням від військової служби та засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирській області судили чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси.

А у Львові чоловік опинився на лаві підсудних, бо сильно побив свого друга.