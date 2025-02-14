Харьковчанин получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Харькове осудили 35-летнего жителя села Кочеток Чугуевского района, который уклонялся от мобилизации. Он пытался убедить суд, что не виноват, потому что не мобилизовался из-за стресса и возраста.

Об этом говорится в приговоре суда, который обнародовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Подробности судебного дела

В ноябре 2023 года мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Ему была назначена дата отправки в воинскую часть, однако он не явился.

Впоследствии, в феврале 2024 года, он написал заявление об отказе от мобилизации, объясняя свое решение тем, что считает себя более полезным на гражданской работе.

Подсудимый не признал своей вины, заявив, что действовал под влиянием стресса после прохождения ВВК и считает, что его должны были снять с воинского учета еще в 2014 году .

Суд отверг эти аргументы, поскольку он подписал повестку, был предупрежден об ответственности, а его медицинские справки не подтвердили серьезных проблем со здоровьем. Судья признал эти действия мужчины умышленным уклонением от военной службы и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

Напомним Напомним, в Житомирской области судили мужчину, который незаконно хранил боеприпасы.

А во Львове мужчина оказался на скамье подсудимых, потому что сильно избил своего друга.