Відстрочка від мобілізації ВПО - як оформити та як стати на облік в ТЦК

Громадяни стають на облік у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, повинні стати на військовий облік за місцем проживання. Без цього оформити відстрочку вони не матимуть права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Ярослав Турчин.

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Військовий облік ВПО

Внутрішньо переміщені особи, як і інші військовозобов’язані громадяни України, повинні стояти на військовому обліку.

Для того, аби стати на облік за місцем фактичного проживання як ВПО, громадянин повинен пройти військово-лікарську комісію.

Без обліку і ВЛК відстрочка неможлива

Військово-лікарська комісія потрібна також для оформлення відстрочки, бо без неї — навіть якщо сама підстава для відстрочки не вимагає визначення стану здоров’я (наприклад, відстрочка для навчання у виші) — отримати відстрочку неможливо.

"Без проходження ВЛК Вас не поставлять на облік в ТЦК в якості військовозобов"язаного, а отже Ви не зможете оформити відстрочку по освіті — шляхом подання заяви (за встановленою формою) в ТЦК або онлайн через "Резерв+", — підкреслив юрист Ярослав Турчин.

Таким чином, внутрішньо переміщена особа має пройти військово-лікарську комісію та стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання перед тим, як оформлювати відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як ВПО може стати на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Додамо, ми повідомляли про те, як внутрішньо переміщеній особі отримати військовий квиток за новим місцем проживання.