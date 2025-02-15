Отсрочка от мобилизации ВПЛ - как оформить и как стать на учет в ТЦК

Граждане становятся на учет в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Граждане, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, должны стать на воинский учет по месту жительства. Без этого оформить отсрочку они не будут иметь права.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Ярослав Турчин.

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Внутренне перемещенные лица, как и другие военнообязанные граждане Украины, должны стоять на воинском учете.

Для того, чтобы стать на учет по месту фактического проживания как ВПЛ, гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию.

Без учета и ВВК отсрочка невозможна

Военно-врачебная комиссия нужна также для оформления отсрочки, потому что без нее — даже если само основание для отсрочки не требует определения состояния здоровья (например, отсрочка для обучения в вузе) — получить отсрочку невозможно.

"Без прохождения ВВК Вас не поставят на учет в ТЦК в качестве военнообязанного, а значит Вы не сможете оформить отсрочку по образованию — путем подачи заявления (по установленной форме) в ТЦК или онлайн через "Резерв+", — подчеркнул юрист Ярослав Турчин.

Таким образом, внутренне перемещенное лицо должно пройти военно-врачебную комиссию и стать на учет в ТЦК по месту фактического проживания перед тем, как оформлять отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, как ВПЛ может стать на воинский учет по месту фактического проживания.

Добавим, мы сообщали о том, как внутренне перемещенному лицу получить военный билет по новому месту жительства.