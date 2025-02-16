ТЦК мобилизовал студента — какой приговор вынес суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Хмельницкой области студент пришел в ТЦК, чтобы получить отсрочку от призыва. Вместо этого парня мобилизовали и отправили на военную службу. Молодой человек подал иск в суд на центр комплектования.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале 2025 года студент, который учится на дневной форме в Подольском государственном университете, прибыл в центр комплектования. Парень хотел воспользоваться своим правом на отсрочку и оформить соответствующие документы. Вместе с тем, в ТЦК ему выдали приказ на отправку на военную службу.

Представители центра комплектования объяснили, что парень обратился за отсрочкой якобы уже после того, как его мобилизовали на военную службу. К тому же добавили, что в заявлении на отсрочку были ошибки, а еще оно не было написано в соответствии с требованиями. Именно поэтому комиссия решила его мобилизовать. Как отметили в приговоре суда, мобилизация студента и написания заявления на отсрочку происходили в один день.

Приговор суда

Судья рассмотрел дело и пришел к выводу, что центр комплектования не имел никаких оснований мобилизовать юношу в армию. В решении суда отмечается, что аргументы ТЦК не имели реальных доказательств. В частности, и о том, что заявление парень написал уже после мобилизации.

Кроме того, суд отметил, что аргументы ТЦК не меняют того факта, что на момент призыва истец был соискателем высшего образования на дневной форме обучения. Поэтому парень не подлежал призыву. В конце концов суд отменил приказ на военную службу студента, а его мобилизацию признали незаконной.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Несмотря на уход за больным братом, суд признал его виновным и вынес приговор.

Также в Харькове судили 35-летнего мужчину. Он прошел ВВК и получил повестку на отправку, но не явился в указанное время.