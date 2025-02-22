У Черкасах жінку засудили за повідомлення про місця видачі повісток

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: УНІАН

У Черкасах жінка повідомляла про місця, де працівники територіальних центрів комплектування вручали повістки. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачена створила у Viber групу, де повідомляла про місця видачі повісток. Вона називала працівників ТЦК зашифрованими словами: "на переїзді гроза", "Черкаси круг є всі", "автобазар цвіте", "вокзал гроза".

Під час судового засідання жінка визнала свою провину. Вона уклала з прокурором угоду.

Що вирішив суд

Жінку визнали винною за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Їй призначили пʼять років увʼязнення.

Однак суд замінив вирок на один рік умовного терміну.

Нагадаємо, у Харківській області військовозобов'язаний, оновивши свої дані, отримав штраф від ТЦК. Чоловік звернувся до суду з позовом.

Також у Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації, посилаючись на недостатню вагу. Суд призначив йому покарання.