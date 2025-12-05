Бюджетні ялинки і сосни в Україні — які найнижчі ціни на хвойні дерева

Продаж ялинки і сосни. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

З настанням грудня в Україні почали продавати символ Різдва і Нового року — хвойні дерева. Ціни на ялинки та сосну варіюються залежно від місця продажу або розміру. Вартість може доходити до кількох тисяч гривень, а найдешевшими є невисокі дерева "місцевого збору".

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у лісника Миколи Коваленка, за скільки продають найдешевші ялинки і сосни.

Бюджетний сегмент хвойних дерев

Діапазон цін доволі широкий — від кількох сотень гривень за невеличку сосну до понад 10 тисяч за високу пухнасту ялинку. Українці цьогоріч зможуть підібрати варіант на різний гаманець, орієнтуючись на вид дерева, висоту, походження та інші характеристики.

Бюджетним варіантом є маловисокі сосни і стандартні ялинки "місцевого збору". Їх вдасться придбати на мінімальними цінами в деяких регіонах, оскільки там найвища пропозиція. Наприклад, достатньо буде заплатити від 154 грн за деревце.

"Це найкращий варіант для тих, хто хоче символ Нового року, але без зайвих витрат. Такі ялинки підходять для невеликого помешкання або якщо планується невелике святкування. Висота зі збірних гілочок буде максимум до 80 см, дерево можна буде поставити на стіл", — розповів Микола Коваленко.

При цьому збережеться атмосфера казковості, адже не обов’язково прикрашати іграшками дерево висотою в людський зріст, аби відчути дух свята. Більше того, після Нового року таку сосну чи ялинку буде дуже легко утилізувати.

Ціни на київських ярмарках

Раніше ми розповідали, скільки доведеться заплатити киянам за хвойне деревце на початку грудня. Кореспондент Новини.LIVE відвідав один із ярмарків і дізнався актуальні ціни:

українська сосна — від 600 грн за 1,2 м;

чеська ялинка — 2 000 грн за 1,4 м;

датська ялинка — 3 000 грн за 1,5 м;

великі ростові дерева — 12 000-15 000 грн за 2-3 м.

У Київ завезли ялинки з Данії, Чехії та Швеції. Хвої українського вирощування наразі представлено мало, однак найближчим часом кількість дерев від місцевих господарств і лісгоспів збільшиться, впевнені продавці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 3 грудня в Києві почали продавати перші ялинки. Ціни починалися від 2 000 грн за дерево і доходили до 6 000 грн. З наступного дня на ярмарки завезли українські сосни вартістю від 600 грн.

Також ми писали, що перед Різдвом і Новим роком традиційно збільшується попит на продукти. Це призводить до дорожчання багатьох затребуваних товарів, зокрема м’яса, ковбаси, алкоголю, солодощів тощо.