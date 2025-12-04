Ціни на новорічну хвою — скільки коштує ялинка і сосна в Києві (фото)

Ярмарок ялинок у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Київські ярмарки наповнилися першими ялинками. 3 грудня у столиці України почали продавати хвойні дерева на різний гаманець. Ми дізналися ціни на ялинку та сосну для покупців, які звикли прикрашати оселю до Різдва і Нового року на початку грудня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на хвойні дерева в Києві.

Скільки коштує ялина і сосна

Офіційні ярмарки почали працювати по всьому Києву 3 грудня. Вже відкрито безліч локацій, адреси повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Кореспондент Новини.LIVE відвідав одну з точок продажу та дізнався, за скільки продають хвойні дерева станом на 4 грудня, тобто буквально зі старту.

Кияни можуть придбати як вітчизняні, так імпортовані з Данії, Чехії та Швеції дерева. Найдешевше обійдеться українська сосна — ціни починаються від 600 грн за 1,2 м. Завезені ялини дорожчі:

чеські (1,4 м) — 2 000 грн;

датські (1,5 м) — 3 000 грн.

Великі ростові дерева (2-3 м), які вважаються топ-сегментом, коштують орієнтовно 12 000-15 000 грн. Продавці зазначають, що українських ялинок наразі представлено набагато менше, ніж минулого року, однак вони сподіваються, що найближчим часом кількість дерев, вирощених місцевими господарствами, збільшиться.

Продаж ялинок і сосни в Києві. Фото: Новини.LIVE

Продаж ялинок і сосни в Києві. Фото: Новини.LIVE

Продаж ялинок і сосни в Києві. Фото: Новини.LIVE

Продаж ялинок і сосни в Києві. Фото: Новини.LIVE

Продаж ялинок і сосни в Києві. Фото: Новини.LIVE









Ціни на ялинки у лісництвах

Раніше ми розповідали, що українці вже можуть купити різдвяні дерева на торгових майданчиках лісових господарств державного підприємства "Ліси України". Ціни майже не відрізняються від минулорічних, зокрема ялину постачають по 240-280 грн. Деякі філії ДП продають хвою в контейнерах, вартість — від 500 грн, залежно від розмірів.

Трохи дорожчими дерева будуть у східних і південних областях, адже там менша пропозиція. Це стосується мешканців Дніпра, Одеси і Миколаєва. Натомість найменші витрати чекають українців у Рівному, Житомирі та Чернігові.

Ялинки від держпідприємства "Ліси України" відрізняють спеціальні маркери, а саме бирки зі штрих-кодом або самоклеючі етикетки. Наявність таких елементів свідчить про легальну реалізацію товару. Штрих-код дозволяє дізнатися інформацію про походження і розмір маркованого дерева.

Що ще варто знати українцям

