Чорна п'ятниця 2025 — що купували і скільки витрачали українці

Період вигідних знижок із нагоди Чорної п'ятниці завершився в Україні. Громадяни масово брали участь у розпродажах і купували речі, про які давно мріяли. Однак опитування показало, що певна частка людей здійснювали шопінг імпульсивно.

Про це йдеться в дослідженні міжнародної логістичної групи компаній Meest Group.

Хто купував найбільше

Близько 1 300 респондентів взяли участь в опитуванні від Meest. На основі відповідей українців вдалося дізнатися, що Чорна п'ятниця майже однаково приваблює чоловіків і жінок: близько 54% опитаних — чоловіки, 46% — жінки.

Найактивніші категорії споживачів за віком — у діапазоні 34-45 років (39%) та 45+ (37%). Судячи з відповідей, 25% респондентів не планували нічого купувати на Чорну п'ятницю, тобто шопінг виявився імпульсивним. А близько 67% опитаних робили покупки заплановано.

"Статистика показує, що цього року споживачі краще підготувалися до акцій, але знижки все ще мають суттєвий вплив на їхню поведінку, про що свідчить висока кількість імпульсивних покупок", — зазначили у пресслужбі Meest.

Які товари в топі покупок

Найбільш популярними товарами у період розпродажу виявилися:

одяг (47%);

електроніка (40%);

косметика (30%);

взуття (26%);

аксесуари (20%);

вітаміни та БАДи (12%);

спортивні товари (9%);

інструменти (8%);

автозапчастини (5%).

Міф про те, що найбільше шопінгом займаються люди з великими прибутками, не виправдався. Цьогоріч максимальну активність проявили українці з доходом 20 000-30 000 грн (33%), після них — споживачі з заробітками 10 000-20 000 грн (25%) та до 10 000 грн (23%). Лише кожен п’ятий опитаний був із доходом понад 50 000 грн.

"Найпоширеніший чек становить 1000-4000 грн — на таку суму купили товарів близько третини опитаних. Водночас 13,5% витратили понад 20 000 грн", — свідчить дослідження Meest.

Наші громадяни віддавали перевагу Rozetka (22,25%), Prom (13,35%), Епіцентр (11,52%), Comfy (8,64%), MakeUp (5,50%), Алло (4,45%) та OLX (3,14%). Серед іноземних онлайн-майданчиків переважали AliExpress (15%), Sinsay (11,50%), Temu (9,25%) й Amazon (7,25%).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з нагоди Чорної п’ятниці американський онлайн-майданчик Steam установив вигідні знижки на відомі комп’ютерні ігри. Геймери могли завантажити культові тайтли набагато дешевше — до 90%.

Також ми писали, що Чорна п’ятниця спровокувала хейт у мережі. Українці скаржилися на відсутність реальних знижок від брендів і штучне підняття ціни. Хоча не всі магазини приєдналися до розпродажів.