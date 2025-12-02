Видео
Україна
Импульсивные покупки на Черную пятницу — что распродали в 2025

Импульсивные покупки на Черную пятницу — что распродали в 2025

Дата публикации 2 декабря 2025 12:35
Черная пятница 2025 — что покупали и сколько тратили украинцы
Две девушки возле витрины. Фото: Pexels

Период выгодных скидок по случаю Черной пятницы завершился в Украине. Граждане массово участвовали в распродажах и покупали вещи, о которых давно мечтали. Однако опрос показал, что определенная часть людей совершали шопинг импульсивно.

Об этом говорится в исследовании международной логистической группы компаний Meest Group.

Кто покупал больше всего

Около 1 300 респондентов приняли участие в опросе от Meest. На основе ответов украинцев удалось узнать, что Черная пятница почти одинаково привлекает мужчин и женщин: около 54% опрошенных — мужчины, 46% — женщины.

Самые активные категории потребителей по возрасту — в диапазоне 34-45 лет (39%) и 45+ (37%). Судя по ответам, 25% респондентов не планировали ничего покупать на Черную пятницу, то есть шопинг оказался импульсивным. А около 67% опрошенных делали покупки запланировано.

"Статистика показывает, что в этом году потребители лучше подготовились к акциям, но скидки все еще имеют существенное влияние на их поведение, о чем свидетельствует высокое количество импульсивных покупок", — отметили в пресс-службе Meest.

Какие товары в топе покупок

Наиболее популярными товарами в период распродажи оказались:

  • одежда (47%);
  • электроника (40%);
  • косметика (30%);
  • обувь (26%);
  • аксессуары (20%);
  • витамины и БАДы (12%);
  • спортивные товары (9%);
  • инструменты (8%);
  • автозапчасти (5%).

Миф о том, что больше всего шопингом занимаются люди с большими доходами, не оправдался. В этом году максимальную активность проявили украинцы с доходом 20 000-30 000 грн (33%), после них — потребители с заработками 10 000-20 000 грн (25%) и до 10 000 грн (23%). Лишь каждый пятый опрошенный был с доходом более 50 000 грн.

"Самый распространенный чек составляет 1000-4000 грн — на такую сумму купили товаров около трети опрошенных. В то же время 13,5% потратили более 20 000 грн", — свидетельствует исследование Meest.

Наши граждане отдавали предпочтение Rozetka (22,25%), Prom (13,35%), Эпицентр (11,52%), Comfy (8,64%), MakeUp (5,50%), Алло (4,45%) и OLX (3,14%). Среди иностранных онлайн-площадок преобладали AliExpress (15%), Sinsay (11,50%), Temu (9,25%) и Amazon (7,25%).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, по случаю Черной пятницы американская онлайн-площадка Steam установила выгодные скидки на известные компьютерные игры. Геймеры могли скачать культовые тайтлы намного дешевле — до 90%.

Также мы писали, что Черная пятница спровоцировала хейт в сети. Украинцы жаловались на отсутствие реальных скидок от брендов и искусственное поднятие цены. Хотя не все магазины присоединились к распродажам.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
