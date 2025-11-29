Игры в Steam со скидками до 90% — какие тайтлы подешевели к Черной пятнице

Кадр из игры Hogwarts Legacy. Фото: Steam

По случаю Черной пятницы популярные компьютерные игры в Steam стоят намного дешевле. Главная онлайн-платформа для геймеров предложила пользователям выгодные скидки на множество тайтлов — и старых, и новых.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие культовые игры украинцы могут приобрести и скачать на ПК со скидками до 90%.

Выгодные цены на игры в Steam

Подавляющее большинство украинцев не поддерживают пиратство, поэтому пользуются платформой Steam от американской компании Valve для загрузки на компьютер разнообразных игр. Конечно, за официальные версии необходимо платить, однако по случаю Черной пятницы сервис ввел большие скидки на тысячи тайтлов.

Они будут действовать до 1 декабря, так что геймерам необходимо поспешить, дабы не упустить возможность купить желаемую игру, которая в обычный период стоила слишком дорого. Вот лишь мизерная часть старых и новых релизов, на которые ощутимо снизили цены:

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments — 49 грн вместо 499 грн (-90%);

Euro Truck Simulator 2 — 100 грн вместо 400 грн (-75%);

Planet of Lana — 103 грн вместо 415 грн (-75%);

Cyberpunk 2077 — 489 грн вместо 1 399 грн (-65%);

A Plague Tale Bundle — 489 грн вместо 1 399 грн (-65%);

The Long Dark — 171 грн вместо 429 грн (-60%);

SILENT HILL 2 — 657 грн вместо 1 315 грн (-50%);

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 979 грн вместо 1 399 грн (-30%).

Скидки на игры в Steam. Фото: скриншот

За Hogwarts Legacy — ролевую игру с открытым миром на базе книг о Гарри Поттере — нужно заплатить всего 239 грн вместо 1 599 грн (скидка 85%). А культовый приключенческий экшн с открытым миром Ghost of Tsushima обойдется геймерам в 1 019 грн вместо 1 699 грн (-40%).

Приключенческий вестерн Red Dead Redemption 2 стоит до 1 декабря мизер — 649 грн вместо 2 599 грн (-75%), любимый Detroit: Become Human о будущем в мире андроидов — 148 грн вместо 740 грн (-80%), а "старый добрый" The Witcher 3: Wild Hunt — 94 грн вместо 949 грн (-90%). Подобных цен на хитовые тайтлы может не быть в Steam еще долго.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, магазины не имеют права ограничивать возврат товаров со скидками, даже в период Черной пятницы. Закон требует правдивых цен и позволяет покупателям возвращать или обменивать акционные покупки.

Также мы писали, что украинцы начали хейтить бренды, поскольку считают их скидки на товары к Черной пятнице не настоящими. Потребители считают, что магазины заранее искусственно повышают цены для установления "скидок".