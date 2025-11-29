Ігри в Steam зі знижками до 90% — які тайтли подешевшали до Чорної п’ятниці

Кадр із гри Hogwarts Legacy. Фото: Steam

З нагоди Чорної п’ятниці популярні комп’ютерні ігри в Steam коштують набагато дешевше. Головна онлайн-платформа для геймерів запропонувала користувачам вигідні знижки на безліч тайтлів — і старих, і нових.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які культові ігри українці можуть придбати і завантажити на ПК зі знижками до 90%.

Реклама

Читайте також:

Вигідні ціни на ігри в Steam

Переважна більшість українців не підтримують піратство, тому користуються платформою Steam від американської компанії Valve для завантаження на комп’ютер різноманітних ігор. Звісно, за офіційні версії необхідно платити, однак із нагоди Чорної п’ятниці сервіс запровадив великі знижки на тисячі тайтлів.

Вони діятимуть до 1 грудня, отже геймерам необхідно поспішити, аби не проґавити можливість купити бажану гру, яка у звичайний період коштувала надто дорого. Ось лише мізерна частина старих і нових релізів, на які відчутно знизили ціни:

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments — 49 грн замість 499 грн (-90%);

Euro Truck Simulator 2 — 100 грн замість 400 грн (-75%);

Planet of Lana — 103 грн замість 415 грн (-75%);

Cyberpunk 2077 — 489 грн замість 1 399 грн (-65%);

A Plague Tale Bundle — 489 грн замість 1 399 грн (-65%);

The Long Dark — 171 грн замість 429 грн (-60%);

SILENT HILL 2 — 657 грн замість 1 315 грн (-50%);

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 979 грн замість 1 399 грн (-30%).

Знижки на ігри в Steam. Фото: скриншот

За Hogwarts Legacy — рольову гру з відкритим світом на базі книг про Гаррі Поттера — потрібно заплатити всього 239 грн замість 1 599 грн (знижка 85%). А культовий пригодницький екшн із відкритим світом Ghost of Tsushima обійдеться геймерам у 1 019 грн замість 1 699 грн (-40%).

Пригодницький вестерн Red Dead Redemption 2 коштує до 1 грудня мізер — 649 грн замість 2 599 грн (-75%), улюблений Detroit: Become Human про майбутнє у світі андроїдів — 148 грн замість 740 грн (-80%), а "старий добрий" The Witcher 3: Wild Hunt — 94 грн замість 949 грн (-90%). Подібних цін на хітові тайтли може не бути в Steam ще довго.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, магазини не мають права обмежувати повернення товарів зі знижками, навіть у період Чорної п’ятниці. Закон вимагає правдивих цін і дозволяє покупцям повертати чи обмінювати акційні покупки.

Також ми писали, що українці почали хейтити бренди, оскільки вважають їх знижки на товари до Чорної п’ятниці не справжніми. Споживачі вважають, що магазини заздалегідь штучно підвищують ціни для встановлення "знижок".