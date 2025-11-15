Ціни і знижки на культові ігри в Steam — скільки можуть зекономити геймери

Кадр із гри The Witcher 3: Wild Hunt. Фото: Steam

Українські геймери можуть купувати комп’ютерні ігри в Steam — популярній онлайн-платформі для придбання і завантаження програм, розробленій американською компанією Valve. На порталі зосереджена велика кількість хітових тайтлів, на які регулярно встановлюють вигідні знижки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці можуть купити відомі відеоігри в Steam.

Реклама

Читайте також:

Ціни на хітові комп’ютерні ігри

Чимало популярних тайтлів пропонується геймерам абсолютно безплатно. Наприклад, користувачі порталу можуть завантажити Counter-Strike 2, Dota 2, Warframe, War Thunder, Team Fortress 2, World of Warships, Fishing Planet, RAID: Shadow Legends і багато інших ігор без додаткової плати.

Звісно, за хітові та довгоочікувані релізи доведеться заплатити, причому в деяких випадках ціна може неприємно вразити геймерів. Станом на 15 листопада 2025 року діє така вартість на легендарні комп’ютерні ігри:

Mafia: The Old Country — 1 999 грн;

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 1 399 грн;

Cyberpunk 2077 — 1 399 грн;

Grand Theft Auto V — 1 349 грн;

SILENT HILL 2 — 1 315 грн;

The Witcher 3: Wild Hunt — 949 грн;

Baldur's Gate 3 — 899 грн;

Subnautica — 799 грн;

Phasmophobia — 415 грн.

Ціни на ігри в Steam. Фото: скриншот

Знижки на улюблені ігри

Steam запропонував користувачам вигідні знижки на тайтли. Зокрема за культовий Kingdom Come: Deliverance доведеться заплатити всього 159 грн замість 799 грн (-80%), а друга частина обійдеться у 959 грн замість 1 599 грн (-40%). Це легендарна чеська гра від першої особи у відкритому світі, де чекають захопливі пригоди в середньовічному сетингу.

Пригодницька відеогра у жанрі вестерн-екшен — Red Dead Redemption 2 — коштує всього 843 грн замість 4 219 грн (-80%). Вона пропонує геймерам величезний відкритий світ, який можна досліджувати, керуючи персонажем від першої або третьої особи.

Нагадаємо, до кінця 2025 року крупи можуть помірно дорожчати — приблизно на 10%. Гречка може зрости в ціні на 7-10%, якщо скоротяться посіви, однак різкого стрибка цін на продукти не очікується.

Також ми писали, що українцям віддають затребувані продукти харчування набагато дешевше. Зокрема в АТБ і Сільпо безліч товарів мають знижки до 50%, завдяки чому можна економити чимало коштів.