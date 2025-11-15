Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Культові ігри в Steam — скільки потрібно заплатити за ностальгію

Культові ігри в Steam — скільки потрібно заплатити за ностальгію

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 15:10
Оновлено: 12:54
Ціни і знижки на культові ігри в Steam — скільки можуть зекономити геймери
Кадр із гри The Witcher 3: Wild Hunt. Фото: Steam

Українські геймери можуть купувати комп’ютерні ігри в Steam — популярній онлайн-платформі для придбання і завантаження програм, розробленій американською компанією Valve. На порталі зосереджена велика кількість хітових тайтлів, на які регулярно встановлюють вигідні знижки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці можуть купити відомі відеоігри в Steam.

Реклама
Читайте також:

Ціни на хітові комп’ютерні ігри

Чимало популярних тайтлів пропонується геймерам абсолютно безплатно. Наприклад, користувачі порталу можуть завантажити Counter-Strike 2, Dota 2, Warframe, War Thunder, Team Fortress 2, World of Warships, Fishing Planet, RAID: Shadow Legends і багато інших ігор без додаткової плати.

Звісно, за хітові та довгоочікувані релізи доведеться заплатити, причому в деяких випадках ціна може неприємно вразити геймерів. Станом на 15 листопада 2025 року діє така вартість на легендарні комп’ютерні ігри:

  • Mafia: The Old Country — 1 999 грн;
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 1 399 грн;
  • Cyberpunk 2077 — 1 399 грн;
  • Grand Theft Auto V — 1 349 грн;
  • SILENT HILL 2 — 1 315 грн;
  • The Witcher 3: Wild Hunt — 949 грн;
  • Baldur's Gate 3 — 899 грн;
  • Subnautica — 799 грн;
  • Phasmophobia — 415 грн.
Культові ігри в Steam — скільки потрібно заплатити за ностальгію - фото 1
Ціни на ігри в Steam. Фото: скриншот

Знижки на улюблені ігри

Steam запропонував користувачам вигідні знижки на тайтли. Зокрема за культовий Kingdom Come: Deliverance доведеться заплатити всього 159 грн замість 799 грн (-80%), а друга частина обійдеться у 959 грн замість 1 599 грн (-40%). Це легендарна чеська гра від першої особи у відкритому світі, де чекають захопливі пригоди в середньовічному сетингу.

Пригодницька відеогра у жанрі вестерн-екшен — Red Dead Redemption 2 — коштує всього 843 грн замість 4 219 грн (-80%). Вона пропонує геймерам величезний відкритий світ, який можна досліджувати, керуючи персонажем від першої або третьої особи.

Нагадаємо, до кінця 2025 року крупи можуть помірно дорожчати — приблизно на 10%. Гречка може зрости в ціні на 7-10%, якщо скоротяться посіви, однак різкого стрибка цін на продукти не очікується.

Також ми писали, що українцям віддають затребувані продукти харчування набагато дешевше. Зокрема в АТБ і Сільпо безліч товарів мають знижки до 50%, завдяки чому можна економити чимало коштів.

комп'ютерні ігри геймери ціни відеоігри Steam
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації