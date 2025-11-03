Xiaomi Game Center отримав підтримку Steam — ПК-ігри тепер на смартфоні

Емулятор Windows-ігор на смартфоні Xiaomi. Фото: Weibo

У жовтні Xiaomi додала до застосунку Game Center експериментальну підтримку локального запуску ігор зі Steam на смартфонах. Оновлення вже доступне для серії Redmi K90 і стає помітним кроком до повноцінного ПК-геймінгу на Android.

Про це пише Gizmochina.

Що змінилося в Game Center

Xiaomi суттєво прокачала емуляцію ПК-ігор у власному Game Center. На тлі популярності сторонніх рішень на кшталт GameHub та Winlator, компанія розвиває власний підхід: тепер Game Center може запускати окремі Steam-тайтли безпосередньо на телефоні. Функція працює на базі WinPlay Engine, який раніше демонстрували як технологію для локального запуску ПК-ігор на мобільних пристроях.

На старті офіційно підтримуються три відомі проєкти — Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong та Stardew Valley. Хоча перелік наразі обмежений, він показує, що WinPlay Engine здатний обробляти "настільні" ігри у мобільному середовищі.

Комп'ютерна гра Stardew Valley на емуляторі WinPlay для Xiaomi. Фото: Weibo

Паралельно Xiaomi додала до Game Center кілька зручностей: з'явилися досягнення, синхронізація хмарних збережень для безболісної зміни пристроїв, а також поліпшена підтримка геймпадів популярних брендів. Для користувачів без зовнішніх контролерів оновлення пропонує нові екранні елементи керування, які підлаштовуються під короткі та довгі натискання залежно від вимог конкретної гри.

Представник команди, Сунь Цунь, наголошує, що локальна підтримка Steam усе ще перебуває на експериментальному етапі, тож можливі збої. Водночас команда Redmi активно допрацьовує функціональність. Якщо компанії вдасться відполірувати досвід, Game Center може стати одним із найбільш доступних способів нативно запускати ПК-тайтли на смартфоні.

