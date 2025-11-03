Видео
Армия
Xiaomi разрешила запускать игры из Steam на одном из смартфонов

Xiaomi разрешила запускать игры из Steam на одном из смартфонов

Дата публикации 3 ноября 2025 16:32
обновлено: 16:55
Xiaomi Game Center получил поддержку Steam — ПК-игры теперь на смартфоне
Эмулятор Windows-игр на смартфоне Xiaomi. Фото: Weibo

В октябре Xiaomi добавила в приложение Game Center экспериментальную поддержку локального запуска игр из Steam на смартфонах. Обновление уже доступно для серии Redmi K90 и становится заметным шагом к полноценному ПК-геймингу на Android.

Об этом пишет Gizmochina.

Читайте также:

Что изменилось в Game Center

Xiaomi существенно прокачала эмуляцию ПК-игр в собственном Game Center. На фоне популярности сторонних решений вроде GameHub и Winlator, компания развивает собственный подход: теперь Game Center может запускать отдельные Steam-тайтлы непосредственно на телефоне. Функция работает на базе WinPlay Engine, который ранее демонстрировали как технологию для локального запуска ПК-игр на мобильных устройствах.

На старте официально поддерживаются три известных проекта — Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong и Stardew Valley. Хотя перечень пока ограничен, он показывает, что WinPlay Engine способен обрабатывать "настольные" игры в мобильной среде.

Компьютерная игра Stardew Valley на эмуляторе WinPlay для Xiaomi
Компьютерная игра Stardew Valley на эмуляторе WinPlay для Xiaomi. Фото: Weibo

Параллельно Xiaomi добавила в Game Center несколько удобств: появились достижения, синхронизация облачных сохранений для безболезненной смены устройств, а также улучшенная поддержка геймпадов популярных брендов. Для пользователей без внешних контроллеров обновление предлагает новые экранные элементы управления, которые подстраиваются под короткие и длинные нажатия в зависимости от требований конкретной игры.

Представитель команды, Сунь Цунь, отмечает, что локальная поддержка Steam все еще находится на экспериментальном этапе, поэтому возможны сбои. В то же время команда Redmi активно дорабатывает функциональность. Если компании удастся отполировать опыт, Game Center может стать одним из самых доступных способов нативно запускать ПК-тайтлы на смартфоне.

Напомним, в этом году компания Xiaomi отметила 15-летие со дня основания, и по этому случаю основатель и генеральный директор Лэй Цзюнь поделился эмоциональным сообщением в соцсетях. Он вспомнил путь бренда — от малого стартапа по созданию собственной оболочки Android до мирового технологического гиганта, который формирует тенденции индустрии.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi давно стали символом баланса между ценой и производительностью, а в 2025 году бренд успешно конкурирует с iPhone, Samsung и Google Pixel. Есть как минимум пять моделей, которые стоит рассмотреть тем, кто планирует обновление.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
