Цены и скидки на культовые игры в Steam — сколько могут сэкономить геймеры

Кадр из игры The Witcher 3: Wild Hunt. Фото: Steam

Украинские геймеры могут покупать компьютерные игры в Steam — популярной онлайн-платформе для приобретения и загрузки программ, разработанной американской компанией Valve. На портале сосредоточено большое количество хитовых тайтлов, на которые регулярно устанавливают выгодные скидки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько украинцы могут купить известные видеоигры в Steam.

Реклама

Читайте также:

Цены на хитовые компьютерные игры

Немало популярных тайтлов предлагается геймерам абсолютно бесплатно. Например, пользователи портала могут скачать Counter-Strike 2, Dota 2, Warframe, War Thunder, Team Fortress 2, World of Warships, Fishing Planet, RAID: Shadow Legends и многие другие игры без дополнительной платы.

Естественно, за хитовые и долгожданные релизы придется заплатить, причем в некоторых случаях цена может неприятно поразить геймеров. По состоянию на 15 ноября 2025 года действует такая стоимость на легендарные компьютерные игры:

Mafia: The Old Country — 1 999 грн;

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 1 399 грн;

Cyberpunk 2077 — 1 399 грн;

Grand Theft Auto V — 1 349 грн;

SILENT HILL 2 — 1 315 грн;

The Witcher 3: Wild Hunt — 949 грн;

Baldur's Gate 3 — 899 грн;

Subnautica — 799 грн;

Phasmophobia — 415 грн.

Цены на игры в Steam. Фото: скриншот

Скидки на любимые игры

Steam предложил пользователям выгодные скидки на тайтлы. В частности за культовый Kingdom Come: Deliverance придется заплатить всего 159 грн вместо 799 грн (-80%), а вторая часть обойдется в 959 грн вместо 1 599 грн (-40%). Это легендарная чешская игра от первого лица в открытом мире, где ждут захватывающие приключения в средневековом сеттинге.

Приключенческая видеоигра в жанре вестерн-экшен — Red Dead Redemption 2 — стоит всего 843 грн вместо 4 219 грн (-80%). Она предлагает геймерам огромный открытый мир, который можно исследовать, управляя персонажем от первого или третьего лица.

Напомним, до конца 2025 года крупы могут умеренно дорожать — примерно на 10%. Гречка может вырасти в цене на 7-10%, если сократятся посевы, однако резкого скачка цен на продукты не ожидается.

Также мы писали, что украинцам отдают востребованные продукты питания намного дешевле. В частности в АТБ и Сільпо множество товаров имеют скидки до 50%, благодаря чему можно сэкономить немало денег.