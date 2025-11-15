Цены и скидки на культовые игры в Steam — сколько могут сэкономить геймеры

Культовые игры в Steam — сколько нужно заплатить за ностальгию
Украинские геймеры могут покупать компьютерные игры в Steam — популярной онлайн-платформе для приобретения и загрузки программ, разработанной американской компанией Valve. На портале сосредоточено большое количество хитовых тайтлов, на которые регулярно устанавливают выгодные скидки.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько украинцы могут купить известные видеоигры в Steam.
Цены на хитовые компьютерные игры
Немало популярных тайтлов предлагается геймерам абсолютно бесплатно. Например, пользователи портала могут скачать Counter-Strike 2, Dota 2, Warframe, War Thunder, Team Fortress 2, World of Warships, Fishing Planet, RAID: Shadow Legends и многие другие игры без дополнительной платы.
Естественно, за хитовые и долгожданные релизы придется заплатить, причем в некоторых случаях цена может неприятно поразить геймеров. По состоянию на 15 ноября 2025 года действует такая стоимость на легендарные компьютерные игры:
- Mafia: The Old Country — 1 999 грн;
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 1 399 грн;
- Cyberpunk 2077 — 1 399 грн;
- Grand Theft Auto V — 1 349 грн;
- SILENT HILL 2 — 1 315 грн;
- The Witcher 3: Wild Hunt — 949 грн;
- Baldur's Gate 3 — 899 грн;
- Subnautica — 799 грн;
- Phasmophobia — 415 грн.
Скидки на любимые игры
Steam предложил пользователям выгодные скидки на тайтлы. В частности за культовый Kingdom Come: Deliverance придется заплатить всего 159 грн вместо 799 грн (-80%), а вторая часть обойдется в 959 грн вместо 1 599 грн (-40%). Это легендарная чешская игра от первого лица в открытом мире, где ждут захватывающие приключения в средневековом сеттинге.
Приключенческая видеоигра в жанре вестерн-экшен — Red Dead Redemption 2 — стоит всего 843 грн вместо 4 219 грн (-80%). Она предлагает геймерам огромный открытый мир, который можно исследовать, управляя персонажем от первого или третьего лица.
